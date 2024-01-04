2.5 مليار جنيه مبيعات ((لوزان)) بمشروع ((The Rift)) فى ((مستقبل سيتى))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة لوزان للتطوير العمرانى مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشروعها The Rift Business Park، والذى يقع بمنطقة شرق القاهرة بين بوابتى مستقبل سيتى والعاصمة الإدارية.
وقال عادل عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة طرحت مشروع The Rift بالشراكة مع مجموعة الربوة فى الربع الثانى من عام 2023، وتم طرح المرحلتين الأولى والثانية على مدار العام.
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وأضاف أن الخطة المستهدفة تتضمن طرح المشروع على 5 مراحل بيعية وتسويقية مختلفة، وسيتم طرح المرحلة الثالثة للمشروع خلال النصف الثانى من عام 2024.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ ما يقرب من مليار جنيه فى الإنشاءات خلال العام الجارى لتسريع وتيرة الإنشاءات.
وأوضح أن مول“ذا ريفت” بنشاط تجارى، إدارى، طبى، ترفيهى فى القاهرة الجديدة، على مساحة 70 ألف متر مربع.
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