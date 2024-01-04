2.5 مليار جنيه مبيعات ((لوزان)) بمشروع ((The Rift)) فى ((مستقبل سيتى))

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة لوزان للتطوير العمرانى مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشروعها The Rift Business Park، والذى يقع بمنطقة شرق القاهرة بين بوابتى مستقبل سيتى والعاصمة الإدارية.

وقال عادل عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة طرحت مشروع The Rift بالشراكة مع مجموعة الربوة فى الربع الثانى من عام 2023، وتم طرح المرحلتين الأولى والثانية على مدار العام.

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وأضاف أن الخطة المستهدفة تتضمن طرح المشروع على 5 مراحل بيعية وتسويقية مختلفة، وسيتم طرح المرحلة الثالثة للمشروع خلال النصف الثانى من عام 2024.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ ما يقرب من مليار جنيه فى الإنشاءات خلال العام الجارى لتسريع وتيرة الإنشاءات.

وأوضح أن مول“ذا ريفت” بنشاط تجارى، إدارى، طبى، ترفيهى فى القاهرة الجديدة، على مساحة 70 ألف متر مربع.