للمرة الثانية في 2024.. محللون يخفضون توصيتهم لسهم آبل

MENAFN - Al-Borsa News) خفض محللون – للمرة الثانية منذ بداية هذا الأسبوع – توصيتهم لسهم“آبل”، وسط مخاوف بشأن مبيعات جوالات“أيفون”.

وفي مذكرة صدرت الخميس، خفض محللو“بايبر ساندلر” توصيتهم لسهم الشركة، مشيرين إلى ضعف البيئة الكلية في الصين والتي من شأنها أن تقلل الطلب على أجهزة“أيفون”.

موضوعات“كاونسل ماسترز” تتلقى طلبات حجز الوحدات التجارية بالمرحلة الثانية من“ممشى أهل مصر” 2.5 مليار جنيه مبيعات ((لوزان)) بمشروع ((The Rift)) فى ((مستقبل سيتى)) “صروح للتشييد” تخطط لطرح مشروع جديد خلال 2024

وبذلك تراجعت توصية البنك لسهم“آبل” إلى“الحياد” من“الوزن الزائد” بعدما تمسك بنظرة صعودية للسهم منذ مارس 2020، وقال المحللون:“نحن قلقون، لقد بلغت معدلات النمو ذروتها بالنسبة للمبيعات”.

ويأتي تخفيض محللي“بايبر ساندلر” للتوصية في أعقاب تحرك أكثر تشاؤمًا من قبل أقرانهم في بنك“باركليز”، والذين خفضوا توصيتهم إلى“إنقاص الوزن” يوم الثلاثاء.

ووفقًا لوكالة“بلومبرج”، فإنه بحلول عام 2024، كانت آبل هي شركة التكنولوجيا الكبيرة التي تحظى بأقل عدد من التوصيات الصعودية للسهم من قبل المحللين.

وتراجع سهم صانعة“أيفون” بنسبة 0.80% إلى 182.79 دولار، بعدما لامس 180.88 في وقت سابق من الجلسة.

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