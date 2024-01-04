للمرة الثانية في 2024.. محللون يخفضون توصيتهم لسهم آبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفض محللون – للمرة الثانية منذ بداية هذا الأسبوع – توصيتهم لسهم“آبل”، وسط مخاوف بشأن مبيعات جوالات“أيفون”.
وفي مذكرة صدرت الخميس، خفض محللو“بايبر ساندلر” توصيتهم لسهم الشركة، مشيرين إلى ضعف البيئة الكلية في الصين والتي من شأنها أن تقلل الطلب على أجهزة“أيفون”.
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وبذلك تراجعت توصية البنك لسهم“آبل” إلى“الحياد” من“الوزن الزائد” بعدما تمسك بنظرة صعودية للسهم منذ مارس 2020، وقال المحللون:“نحن قلقون، لقد بلغت معدلات النمو ذروتها بالنسبة للمبيعات”.
ويأتي تخفيض محللي“بايبر ساندلر” للتوصية في أعقاب تحرك أكثر تشاؤمًا من قبل أقرانهم في بنك“باركليز”، والذين خفضوا توصيتهم إلى“إنقاص الوزن” يوم الثلاثاء.
ووفقًا لوكالة“بلومبرج”، فإنه بحلول عام 2024، كانت آبل هي شركة التكنولوجيا الكبيرة التي تحظى بأقل عدد من التوصيات الصعودية للسهم من قبل المحللين.
وتراجع سهم صانعة“أيفون” بنسبة 0.80% إلى 182.79 دولار، بعدما لامس 180.88 في وقت سابق من الجلسة.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107687012
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