الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت منظمة الأمم المتحدة إن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل أكثر حدة مما كان متوقعًا في السابق خلال عام 2024، بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين والتي أدت إلى إضعاف الإنفاق الاستثماري.
وذكرت في تقريرها الصادر الخميس، أنها تتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.4% هذا العام، ما يمثل تباطؤًا عن المعدل البالغ 2.7% المسجل في عام 2023، وأيضًا أقل من التقديرات الصادرة في مايو والتي بلغت 2.5%.
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وقال التقرير إنه من المرجح أن تنخفض معدلات التضخم بشكل أكبر هذا العام في جميع أنحاء العالم، ولكن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، مما يزيد من تكلفة سداد الديون على البلدان النامية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم العالمي إلى 3.9% هذا العام من 5.7% في عام 2023، لكن سوق العمل القوي في الدول الغنية سيجعل من غير المرجح خفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت مبكر من العام.
وجاء في التقرير:“تسارع نمو الأجور يشير إلى مخاطر وضغوط تضخمية، مما يجعل البنوك المركزية مترددة في إنهاء دورة التشديد والتحول نحو التيسير النقدي”.
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