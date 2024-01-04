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الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام

1/4/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت منظمة الأمم المتحدة إن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل أكثر حدة مما كان متوقعًا في السابق خلال عام 2024، بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين والتي أدت إلى إضعاف الإنفاق الاستثماري.

وذكرت في تقريرها الصادر الخميس، أنها تتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.4% هذا العام، ما يمثل تباطؤًا عن المعدل البالغ 2.7% المسجل في عام 2023، وأيضًا أقل من التقديرات الصادرة في مايو والتي بلغت 2.5%.

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وقال التقرير إنه من المرجح أن تنخفض معدلات التضخم بشكل أكبر هذا العام في جميع أنحاء العالم، ولكن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، مما يزيد من تكلفة سداد الديون على البلدان النامية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم العالمي إلى 3.9% هذا العام من 5.7% في عام 2023، لكن سوق العمل القوي في الدول الغنية سيجعل من غير المرجح خفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت مبكر من العام.

وجاء في التقرير:“تسارع نمو الأجور يشير إلى مخاطر وضغوط تضخمية، مما يجعل البنوك المركزية مترددة في إنهاء دورة التشديد والتحول نحو التيسير النقدي”.

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