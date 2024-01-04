توتال إنرجيز تقرر مراجعة عمليات شراء أراض لمشاريع بإفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنفط يغلق متراجعًا بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي الشركة المُشغلة لامتياز أبوسنان البترولى تعتزم طلب ترخيص لتطوير مساحة إضافية

أعلنت مجموعة“توتال إنرجيز” الفرنسية العملاقة، اليوم الخميس، أنها أطلقت مراجعة لممارساتها في شراء الأراضي من أجل مشاريع مثيرة للجدل بقيمة 10 مليارات دولار، في أوغندا وتنزانيا ندد بها ناشطون مدافعون عن البيئة.

وتمضي“توتال إنرجيز” قدما بمشروع“تيلنغا” للحفر في أوغندا، وخط أنابيب خام في شرق إفريقيا بطول 1443 كيلومترا لنقل النفط إلى الساحل في تنزانيا، بمواجهة معارضة ناشطين ومدافعين عن البيئة.

وجاء في بيان المجموعة أن“هذه المهمّة ستقيّم إجراءات شراء الأراضي المطبّقة وشروط استشارة وتعويض ونقل السكان المعنيين وآلية التعامل مع الشكاوى”، مضيفة أنها ستقدّم تقريرها بحلول أبريل.

يستهدف مشروع“تيلنغا” النفط في محمية“مورتشيسون فولز” الطبيعية في غرب أوغندا مع خطط لحفر 419 بئرا، ما يثير مخاوف حيال النظام البيئي الهش للمنطقة في أوساط سكانها والمدافعين عن البيئة.

بدأت أعمال الحفر في منتصف العام 2023 ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2025.

وتفيد“توتال إنرجيز” التي تتعاون مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، بأن خطتها لشراء أرض بمساحة 6400 هكتار تؤثر على“19140 منزلا ومجتمعا تملك أو تستخدم قطع أرض وتتضمن نقل 775 سكنا رئيسيا”.

وأضافت الشركة أنه“حتى اللحظة، وقّعت 98% من العائلات في المنازل المعنية اتفاقيات تعويض تلقى 97 منها تعويضاتهم وحصلت 98% من العائلات التي يتعيّن نقلها على منازلها الجديدة”.

وحشدت مقاومة المشروع معارضي تطوير الوقود الأحفوري الساعين للحفاظ على البيئة وأولئك الذين يخشون تأثيره على السكان المحليين.

ودعت“هيومن رايتس ووتش” في يوليو إلى إيقاف خطط المشروع مشيرة في تقرير إلى أنه“دمّر حياة الآلاف في أوغندا”.

ولفتت إلى أن الحقل النفطي سيدفع“في نهاية المطاف أكثر من 100 ألف شخص إلى النزوح”.

ورفعت أربع مجموعات بيئية شكوى جنائية في فرنسا متهمة“توتال إنرجيز” بـ”الإبادة البيئية”.

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