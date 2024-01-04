Friday, 05 January 2024 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يغلق متراجعًا بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي

1/4/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الخميس، عقب صدور بيانات المخزونات في الولايات المتحدة، والتي أظهرت زيادة كبيرة في مخزون البلاد من البنزين والمقطرات.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.85% أو بمقدار 66 سنتًا إلى 77.59 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة “توتال إنرجيز” تقرر مراجعة عمليات شراء أراض لمشاريع بإفريقيا انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي الشركة المُشغلة لامتياز أبوسنان البترولى تعتزم طلب ترخيص لتطوير مساحة إضافية

فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.70% أو بمقدار 51 سنتًا لتغلق عند 72.19 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، بمقدار 5.5 مليون برميل.

لكن على جانب آخر، ارتفعت مخزونات البنزين في البلاد بمقدار 10.9 مليون برميل خلال نفس الفترة، فيما زاد مخزون المقطرات بمقدار 10.1 مليون برميل.

من جانبه، قال مصرف“مورجان ستانلي” في مذكرة إن سعر خام برنت قد يستقر حول 80 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من العام الجديد.

المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107687009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث