النفط يغلق متراجعًا بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الخميس، عقب صدور بيانات المخزونات في الولايات المتحدة، والتي أظهرت زيادة كبيرة في مخزون البلاد من البنزين والمقطرات.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.85% أو بمقدار 66 سنتًا إلى 77.59 دولار للبرميل.

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فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.70% أو بمقدار 51 سنتًا لتغلق عند 72.19 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، بمقدار 5.5 مليون برميل.

لكن على جانب آخر، ارتفعت مخزونات البنزين في البلاد بمقدار 10.9 مليون برميل خلال نفس الفترة، فيما زاد مخزون المقطرات بمقدار 10.1 مليون برميل.

من جانبه، قال مصرف“مورجان ستانلي” في مذكرة إن سعر خام برنت قد يستقر حول 80 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من العام الجديد.

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