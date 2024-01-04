النفط يغلق متراجعًا بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الخميس، عقب صدور بيانات المخزونات في الولايات المتحدة، والتي أظهرت زيادة كبيرة في مخزون البلاد من البنزين والمقطرات.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.85% أو بمقدار 66 سنتًا إلى 77.59 دولار للبرميل.
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فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.70% أو بمقدار 51 سنتًا لتغلق عند 72.19 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، بمقدار 5.5 مليون برميل.
لكن على جانب آخر، ارتفعت مخزونات البنزين في البلاد بمقدار 10.9 مليون برميل خلال نفس الفترة، فيما زاد مخزون المقطرات بمقدار 10.1 مليون برميل.
من جانبه، قال مصرف“مورجان ستانلي” في مذكرة إن سعر خام برنت قد يستقر حول 80 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من العام الجديد.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107687009
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