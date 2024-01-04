كاونسل ماسترز تتلقى طلبات حجز الوحدات التجارية بالمرحلة الثانية من ممشى أهل مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة كاونسل ماسترز عن تلقى طلبات حجز الوحدات التجارية فى المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر، وتتنوع الوحدات ما بين وحدات مطاعم وكافتيريات وأكشاك ومطاعم سياحية.
وستتلقى شركة كاونسل ماسترز المزيد من طلبات حجز وحدات المرحلة الثانية فى مقرها بأبراج النايل سيتى، وذلك ابتداءً من يوم 8 يناير حتى 20 يناير 2024.
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وتسعى كاونسل ماسترز من خلال المرحلة الجديدة لاستثمار نجاح المرحلة الأولى من الممشى الذى تم تسليم جميع وحداته خلال 6 أشهر، لطرح المرحلة الثانية بشكل متطور يعزز من القيمة الاستثمارية لوحدات ممشى أهل مصر، الذى أصبح من أهم الوجهات السياحية والترفيهية.
وتقدم كاونسل ماسترز بصفتها الشريك المسؤول عن إدارة وتشغيل الممشى، وبالتعاون مع وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الممثلة فى شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، خدمات متكاملة لرواد الممشى من خلال وجود العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية.
وتبدأ المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر على مساحة ضخمة تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل، وتضم ممشى متدرج ومبانى متنوعة من بينها مطعم عائم وكافتيريات بمساحات مفتوحة، ومحلات تجارية ومبانى خدمات، ومدرجات تتسع لعدد ضخم من الأفراد، ومسرحين.
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