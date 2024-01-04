كاونسل ماسترز تتلقى طلبات حجز الوحدات التجارية بالمرحلة الثانية من ممشى أهل مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة كاونسل ماسترز عن تلقى طلبات حجز الوحدات التجارية فى المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر، وتتنوع الوحدات ما بين وحدات مطاعم وكافتيريات وأكشاك ومطاعم سياحية.

وستتلقى شركة كاونسل ماسترز المزيد من طلبات حجز وحدات المرحلة الثانية فى مقرها بأبراج النايل سيتى، وذلك ابتداءً من يوم 8 يناير حتى 20 يناير 2024.

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وتسعى كاونسل ماسترز من خلال المرحلة الجديدة لاستثمار نجاح المرحلة الأولى من الممشى الذى تم تسليم جميع وحداته خلال 6 أشهر، لطرح المرحلة الثانية بشكل متطور يعزز من القيمة الاستثمارية لوحدات ممشى أهل مصر، الذى أصبح من أهم الوجهات السياحية والترفيهية.

وتقدم كاونسل ماسترز بصفتها الشريك المسؤول عن إدارة وتشغيل الممشى، وبالتعاون مع وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الممثلة فى شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، خدمات متكاملة لرواد الممشى من خلال وجود العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتبدأ المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر على مساحة ضخمة تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل، وتضم ممشى متدرج ومبانى متنوعة من بينها مطعم عائم وكافتيريات بمساحات مفتوحة، ومحلات تجارية ومبانى خدمات، ومدرجات تتسع لعدد ضخم من الأفراد، ومسرحين.