ارتفاع معدل التضخم مجددًا في ألمانيا خلال ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام الذهب يغلق مرتفعًا بعد تسجيله أدنى إغلاق في 3 أسابيع فاينانشيال تايمز تستبعد إقدام بنوك أوروبا المركزية على خفض أسعار الفائدة قريبًا

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات أولية اليوم الخميس، إذ عادت وتيرة ارتفاع الأسعار للتسارع بعد تراجعها بشكل ثابت على مدى شهور.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3.7% من عام لآخر، مقارنة مع 3.2% في نوفمبر، وفق وكالة الإحصاءات الفيدرالية“ديستاتيس”.

وسُجّل آخر ارتفاع شهري في يونيو، علما بأن المحللين كانوا يتوقعون الزيادة.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الائتمان لإعادة التنمية فرتزي كوهلر-غيب، لوكالة فرانس برس، إن“السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم يكمن في الماضي” إذ يمكن إرجاع ارتفاع أسعار الطاقة في ديسمبر 2023 مقارنة مع العام السابق إلى الدعم الحكومي للفواتير الذي طُبّق أواخر 2022.

وقالت الخبيرة إن التغيّر“يجعل أسعار الطاقة اليوم تبدو أعلى بالمقارنة (مع العام الماضي)، رغم أنها انخفضت أكثر في الأشهر الأخيرة”.

ارتفعت تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 وخفضت روسيا صادرات الغاز، لتسدد ضربة كبيرة للصناعات الألمانية.

وبلغت زيادات الأسعار ذروتها في أواخر العام 2022 وتراجعت في الشهور الأخيرة فيما تباطأ النشاط الاقتصادي وظهرت تأثيرات رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرّات عدة.

وبلغ معدل التضخم 5.9% للعام 2023 بأكمله، وفق“ديستاتيس”، مقارنة مع 6.9% في 2022، وهو رقم غير مسبوق منذ عقود.

ومن شأن اعتدال وتيرة ارتفاع معدلات التضخم أن يخفف العبء على المستهلكين والأعمال التجارية بعد زيادات سريعة في أسعار الطاقة ومن ثم المواد الغذائية.

وبالمقارنة مع العام 2020، دفع المستهلكون بالمعدل نسبة أكثر بثلاثين في المئة على المواد الغذائية خلل فترة الأعياد، بحسب معهد كولن للاقتصاد الألماني.

وذكر المعهد أن سعر سلطة البطاطا التي تعد رئيسية على مائدة عيد الميلاد في ألمانيا ارتفع بنسبة 4.7% بين العامين 2022 و2023.

وبقي مؤشر التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. وحذّر المعهد الذي يتّخذ من فرانكفورت مقرا مؤخرا من أن المعركة ضد التضخم لم تنته.

وقال المحلل لدى مصرف“آي إن جي” كارستن برجسكي إنه“بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإن عودة التضخم للتسارع بهذا الشكل تعزز الموقف القائم على إبقاء الأمور ثابتة وعدم المسارعة لاتّخاذ أي قرارات بخفض معدلات الفائدة”.

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