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موجة تخارجات في سوق الرقائق الأميركية مع بدء عام 2024

1/4/2024 11:07:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجع المؤشر الرئيسي لأشباه الموصلات في وول ستريت، الذي يتتبع أسهم الرقائق، في جلسة الأربعاء الماضي من مستويات قياسية مرتفعة بعد تسجيله أقوى عام له منذ عام 2009، عندما انتعش القطاع بعد الأزمة المالية.
وانخفضت أسهم كل من «AMD» و«Qualcomm» و«Broadcom» بأكثر من 2% ما أدى إلى انخفاض مؤشر «PHLX» لأشباه الموصلات بنسبة 2.1%.
وانخفض مؤشر الرقائق حتى الآن بنسبة 7% تقريبا منذ أن وصل إلى مستوى إغلاق قياسي في 27 ديسمبر.
وتأتي الانخفاضات مع صدور محضر الفيدرالي لاجتماع ديسمبر والذي اتفق فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي على أنه سيكون من المناسب الحفاظ على موقف تقييدي لبعض الوقت، مع الاعتراف بأنهم ربما وصلوا لمعدل الذروة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وقد يبدأون في عمليات التخفيض خلال عام 2024.
ومدفوعا بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ومؤخرا بسبب التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة هذا العام، ارتفع المؤشر بنسبة 65% في عام 2023، وهو أقوى أداء له منذ عام 2009. ويقارن ذلك بمكاسب سنوية قدرها 43% و24% على التوالي لمؤشري «ناسداك» و«S&P 500».
واستفادت أسهم الرقائق أيضا من الرهانات على أن تراجع الطلب العالمي العام الماضي والذي أدى إلى قيام صانعي رقائق الذاكرة بخفض الإنتاج قد وصل إلى أدنى مستوياته إلى حد كبير.
وشهدت شركة «Nvidia»، التي ينظر إليها على أنها أكبر مزود للرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، قيمتها السوقية للأوراق المالية أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023 لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، مما يجعلها خامس أكبر شركة من حيث القيمة في وول ستريت.
وفي مذكرة للعملاء، أوصى بنك «BofA»، بالانكشاف على قطاع للحوسبة السحابية والسيارات من خلال الأسهم بما في ذلك «Nvidia» و«Marvell Technology» و«NXP Semiconductors» و«ON Semiconductor». وأوصى البنك، بحسب تقرير لـ«رويترز» اطلعت عليه «العربية Business»، شراء أسهم كل من «KLA» و«Arm Holdings» للانكشاف على قطاع تصميم الرقائق.
كما يتوقع بنك «Wells Fargo» انتعاشا ضعيفا لبائعي معدات الرقائق في عام 2024، وأشار إلى «KLA» و«Applied Materials» كأفضل الاختيارات في تلك الصناعة.

MENAFN04012024000130011022ID1107686976

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