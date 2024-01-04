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مارك زاكربيرغ يبيع أسهما في ميتا بنصف مليار دولار خلال شهرين

1/4/2024 11:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باع مارك زاكربيرغ ما يقرب من نصف مليار دولار من أسهم شركة «Meta Platforms» في الشهرين الأخيرين من عام 2023 بعد توقف دام عامين، حيث وصل سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له منذ 7 سنوات.
وباع الرئيس التنفيذي لشركة Meta الأسهم في كل يوم تداول بين الأول من نوفمبر ونهاية العام، حيث قام بتفريغ ما يقرب من 1.28 مليون سهم مقابل حوالي 428 مليون دولار، وفقا لإيداع تنظيمي يوم الثلاثاء الماضي.
وفي المتوسط، حصلت كل عملية بيع على 10.4 ملايين دولار، كان أكبرها في 28 ديسمبر بقيمة 17.1 مليون دولار، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وقبل هذه الفترة لم يقم زاكربيرغ ببيع أسهم «Meta» منذ نوفمبر 2021. وانتعش سعر سهم الشركة بنسبة 194% العام الماضي من أدنى مستوى له في 7 سنوات قرب نهاية عام 2022.
وتفوق أداء أسهم «Meta» على أسهم كل عمالقة التكنولوجيا الكبرى الآخرين باستثناء شركة «Nvidia Corp» خلال العام الماضي، وهو الآن بالقرب من أعلى مستوى قياسي له والمحقق في سبتمبر 2021.
ويمتلك زاكربيرغ، البالغ من العمر 39 عاما، حوالي 13% من شركة «Meta» ويبلغ صافي ثروته حوالي 125 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، ما يجعله سابع أغنى شخص في العالم.
كما باع مارك بينيوف، نظير زاكربيرغ في عالم التكنولوجيا أسهما كل يوم تقريبا في النصف الثاني من عام 2023. وقام المؤسس المشارك لشركة «Salesforce» بتفريغ ما قيمته أكثر من 475 مليون دولار من الأسهم خلال هذه الفترة، بمتوسط 15000 سهم ـ حوالي 3 ملايين دولار ـ كل يوم.

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