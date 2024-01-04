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أول تغيير على لوحة مفاتيح الكمبيوتر منذ 3 عقود مايكروسوفت أضافت زرا جديدا

1/4/2024 11:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أضافت شركة مايكروسوفت، زرا إلى لوحة مفاتيح نظام التشغيل «Windows»، بمجرد ضغطه يفتح نافذة دردشة تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها «Copilot»، مع توافر أول الأجهزة التي تحتوي على المفتاح الجديد هذا الشهر.
ويعد مفتاح «Copilot»، الذي سيوضع على يمين شريط المسافة، أول تغيير في تخطيط لوحة مفاتيح «Windows» منذ أن أضافت «مايكروسوفت» مفتاح Windows/Start في عام 1994، ما يؤكد التزام الشركة بالذكاء الاصطناعي. سيعرض شركاء أجهزة Microsoft أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام Windows 11 مع زر Copilot خلال الأيام المقبلة في مؤتمر التكنولوجيا CES، وبمرور الوقت، ستصبح ميزة مطلوبة، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وسيساعد الاختصار المستخدمين على إنشاء الصور وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وقال كبير مسؤولي التسويق للمستهلكين في مايكروسوفت، يوسف مهدي، في مدونة تعلن عن التغيير: «سيتم دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في نظام ويندوز، بدءا من النظام، إلى السيليكون، إلى الأجهزة».
وترى الشركة التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن أن عام 2024 هو «عام الكمبيوتر الشخصي المزود بالذكاء الاصطناعي، وفقا لمهدي، وهو ما يعكس الاتجاه الناشئ بين صانعي الهواتف الذكية للترويج لأحدث موديلاتهم على أنها هواتف تعمل بالذكاء الاصطناعي».
ولا تحمل هذه التصنيفات وزنا كبيرا في حد ذاتها، لكن مايكروسوفت أمضت العام الماضي في إعادة تجهيز أكبر منتجاتها حول تقنية الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء محتوى جديد من مجموعات البيانات الضخمة.
وتتضمن هذه القائمة الآن Windows وOffice وBing Search وبرامج الأمان ومنتجات العملاء والتمويل. ويستفيد العمل بشكل كبير من تقنية GPT-4 من OpenAI، والتي استثمرت فيها مايكروسوفت 13 مليار دولار.
وبالنسبة لصانعي الأجهزة، لم يترجم توجه مايكروسوفت نحو خدمات الذكاء الاصطناعي بعد إلى زيادة في المبيعات، حيث يتم طرح ميزات Copilot الجديدة على الأجهزة الجديدة والحالية على حد سواء، وقد يشير وعد مهدي بدمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والسيليكون إلى مزيد من الضغط على المستهلكين للترقية مع تطور مايكروسوفت وتحسين عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

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