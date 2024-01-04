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العملات المشفرة تفقد 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في أكبر خسائر يومية منذ أشهر

1/4/2024 11:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تكبد المستثمرون في العملات المشفرة خسائر حادة مساء الأربعاء الماضي، بعد تقرير أشار إلى أن طلبات إدراج صناديق تداول تابعة لعملة بيتكوين سيتم رفضها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وتراجع سعر عملة بيتكوين بنسبة 10% حيث لامست مستويات 40 ألف دولار للعملة قبل أن تقلص خسائرها لاحقا.
وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 150 مليار دولار في أكبر خسائر يومية منذ عدة أشهر.
يأتي ذلك مع انتظار المستثمرين طلبات تقدمت بها شركات استثمارية لإدراج صناديق تداول تتبع عملة بيتكوين ما يفتح الباب في حال الموافقة عليها للمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في العملات المشفرة وتحديدا بيتكوين.
من جهة أخرى، بدأت شركة إدارة الأصول «Grayscale» الاستثمارية محادثات مع بنوك عالمية منها جي بي مورغان للعب دور رئيسي في صندوق التداول الذي يتبع عملة بيتكوين والتي تقدمت بطلب لإدراجه في الولايات المتحدة.
وكان صندوق بلاك روك لإدارة الأصول قد أعلن عن تعيينه شركة جي بي مورغان للأوراق المالية كمستشار ومزود للسيولة لصندوق التداول الذي يتبع عملة بيتكوين الخاص به بانتظار الموافقة النهائية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

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