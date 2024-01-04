Friday, 05 January 2024 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آبل تفقد 383 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية 2024

1/4/2024 11:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فقدت أسهم التكنولوجيا «التي رفعت سوق الأسهم الأوسع العام الماضي» بريقها، مع بداية أقل حماسية حتى الآن في 2024.
وتراجعت أسهم ما يسمى بـ «العمالقة السبعة»، والتي تضم شركات «آبل»، و«أمازون»، و«ألفابيت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«تسلا»، و«إنفيديا»، خلال أيام التداول الأربعة الأخيرة، وهي السلسلة الأطول للخسائر المتتالية خلال شهر واحد، وفقا لمؤشر «Bloomberg Magnificent 7 Price Return Index».
وقادت أسهم شركة «آبل»، التي انخفضت بنسبة 4.6% خلال الفترة الزمنية، التراجع الذي أدى إلى محو 383 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما انخفض مؤشر Nasdaq 100 أيضا في أيام التداول الأربعة الماضية.
وقال كبير الاستراتيجيين في «Interactive Brokers Group»، ستيف سوسنيك: لا نعرف ما إذا كان ارتفاع العام الماضي قد انتهى بالكامل، لكن من الطبيعي تماما أن نتوقع تراجع الأسواق بعد الارتفاع الذي رأيناه، وبدون عوامل نهاية العام التي عززت الارتفاع، أعتقد أننا نشهد انتهاء الحفل.
إنها إشارة إلى أن شكوك المستثمرين بشأن القوة العالقة لارتفاع عام 2023 كانت في مكانها الصحيح، على الرغم من أن المجموعة ارتفعت بأكثر من 100% العام الماضي، مدفوعة بجنون الذكاء الاصطناعي، إلا أن المكاسب تباطأت في النصف الثاني من عام 2023 حيث كان المستثمرون يفكرون في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ هبوط سلس للاقتصاد الأميركي، وهو ما قد يعني على الأرجح خفض أقل لأسعار الفائدة عما كان متوقعا.
وقال سوسنيك: لن تحصل على نمو كبير في الأرباح إذا حصلنا على شيء أسوأ من الهبوط الناعم، في المقابل لن نحصل على 6 تخفيضات بهبوط سلس.
وتراجع سهم تسلا بنسبة 8.8% في الأيام الأربعة الماضية، وهي أطول سلسلة خسائر لها منذ أكثر من 4 أسابيع، على الرغم من أن شركة تسلا ذكرت الثلاثاء الماضي أنها سلمت المزيد من السيارات الكهربائية في الربع الرابع مما توقعه المحللون، إلا أن الشركة فقدت مكانتها كأكبر بائع للسيارات الكهربائية لصالح شركة BYD الصينية.
ومن المؤكد أنه من السابق لأوانه القول بأن الارتفاع الذي يركز على التكنولوجيا قد انتهى، حيث عوضت معظم مكاسب عام 2023 خسائرها عن العام السابق، ولا تزال بعض شركات المجموعة مثل أمازون وألفابيت وميتا وتسلا أقل من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما يشير إلى أنه قد يكون لديها مجال للصعود.

MENAFN04012024000130011022ID1107686972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث