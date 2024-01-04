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كيف خسرت أبل 130 مليار دولار من قيمتها السوقية في 3 جلسات؟

1/4/2024 11:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدت المخاوف المتزايدة بشأن مبيعات «آيفون»، إلى خفض تصنيف شركة «أبل» للمرة الثانية هذا الأسبوع، مما عزز النهج الحذر الذي يتبعه المحللون.
وخفض هارش كومار، من بايبر ساندلر وشركاه، تصنيفه لشركة «أبل» أمس، مشيرا إلى ضعف البيئة الكلية في الصين والتي من شأنها أن تقلل الطلب على أجهزة «آيفون».
وقال كومار في مذكرة «نحن قلقون بشأن مخزونات الهواتف»، وخفض توصيته لشركة «أبل» إلى الحياد من الوزن الزائد بعد أن أبدى وجهة نظر صعودية منذ مارس 2020، وقال «لقد بلغت معدلات النمو ذروتها بالنسبة لمبيعات الوحدات».
ويأتي تخفيض تصنيف كومار في أعقاب تحرك أكثر هبوطية من قبل أقرانهم في باركليز بي إل سي، حيث قام المحللون بقيادة تيم لونغ بخفض تصنيفهم إلى أقل من الوزن يوم الثلاثاء.
ومع حلول عام 2024، كانت شركة «أبل» بالفعل من أسهم التكنولوجيا الكبيرة مع أقل عدد من التوصيات الصعودية، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ» واطلعت عليها «العربية Business». ويؤدي تخفيض تصنيف «بايبر ساندلر» الآن إلى دفع نسبة الشراء المكافئة للشركة إلى مزيد من الانخفاض مع نسبة المحللين المتفائلة بشأن الشركة عند أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات.
وكانت شركة «أبل» هي شركة التكنولوجيا الكبرى الوحيدة التي شهدت انكماشا في الإيرادات خلال الأرباع الأربعة الماضية، وتتوقع وول ستريت حاليا نمو الإيرادات بنسبة 3.6% فقط في السنة المالية 2024 وتوسع الأرباح بنسبة 7.9%، وفقا لمتوسط تقديرات المحللين التي جمعتها «بلومبيرغ».
وتعثر السهم، الذي ارتفع بنسبة 50% تقريبا العام الماضي، في الجلسات الأولى لعام 2024. وانخفض بنسبة 4.3% هذا العام، مما أدى إلى محو ما يقرب من 130 مليار دولار من القيمة السوقية. الأسهم الآن على وشك اختراق منطقة ذروة البيع حيث إنها مستعدة لتمديد الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي. مع أن وول ستريت متفائلة بالإجماع تقريبا بشأن شركات التكنولوجيا الكبيرة، فهي أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بشركة أبل. وقد اجتذب السهم 33 توصية شراء مكافئة فقط. وهذا يتضاءل بالمقارنة مع «أمازون» التي حصلت على 68 تصنيفا، وMeta Platforms Inc التي حصلت على 66 تصنيفا صعوديا و59 لشركة «إنفيديا».

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