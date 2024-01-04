ترسيات المشاريع بالشرق الأوسط تحطم الرقم القياسي بـ 254 مليار دولار

الترسيات القياسية خلال العام الماضي رغم تراجع أسعار النفط إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل .. إنجاز استثنائي غير مسبوق

محمود عيسىذكرت مجلة «ميد» أن سوق المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حطم الرقم القياسي السابق لترسيات عقود المشاريع المسجل في عام 2014، وذلك من خلال ترسية ما مجموعه 254 مليار دولار من العقود خلال عام 2023، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن «ميد بروجكتس» التي تتعقب نشاط المشاريع الإقليمية. وكانت القيمة القياسية السابقة للمشاريع التي تمت ترسيتها في عام واحد 240 مليار دولار قد سجلت في عام 2014، عندما دفعت عوامل الاقتصاد الكلي العالمية أسعار خام برنت لما فوق 100 دولار للبرميل، واعتبرت المجلة تجاوز هذه القيمة من الترسيات في عام 2023 في حين تحوم أسعار خام برنت حول 80 دولارا، إنجاز استثنائي غير مسبوق.ويعزى هذا النشاط المتزايد إلى المستويات غير العادية لترسية العقود في كل من أسواق المشاريع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي شهدت ترسية 92 مليار دولار و78 مليار دولار على التوالي، وبإجمالي 170 مليار دولار للسوقين.فقد شهدت المملكة العربية السعودية طفرة في أعمال المشاريع في إطار برنامج المشاريع العملاقة لرؤية المملكة 2030، فضلا عن الاستثمار المستمر في البنية التحتية للطاقة. وفي الإمارات، أدى انتعاش مماثل في نشاط البناء إلى جانب الاستثمار المتجدد في استغلال المواد الهيدروكربونية إلى ارتفاع الترسيات.وجاءت قطر في المرتبة الثانية من بين الأسواق الأكثر نشاطا بعقود بقيمة 19 مليار دولار، ومن حيث الصناعة، كان من المجالات الأكثر ازدحاما قطاع الإنشاءات وقطاع الغاز اللذين حصلا على 69 مليار دولار و51 مليار دولار من الترسيات على التوالي.وشكلت مشاريع النقل 33 مليار دولار أخرى من حيث القيمة بإجمالي 103 مليارات دولار في قطاعات الإنشاء والنقل، في حين أن 21 مليار دولار أخرى من ترسيات عقود النفط و16 مليار دولار من ترسيات عقود مشاريع الكيماويات ليبلغ الإجمالي 87 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والكيماويات بأكملها.وشكلت مشاريع الطاقة والمياه ترسيات إضافية بقيمة 57 مليار دولار، إلى جانب مشاريع صناعية أخرى بقيمة 7 مليارات دولار.كما ارتفعت قيمة الترسيات لعام 2023 بشكل يتجاوز متوسط قيمة الترسيات السنوية في السنوات الخمس الماضية، والتي بلغت 159 مليار دولار، ومتوسط قيمة الترسيات السنوية للفترة بين عامي 2014 و2022 والذي بلغ 178 مليار دولار.