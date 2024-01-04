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2024 عام الانطلاق للمشاريع النفطية نفط الكويت تستعد لطرح 10 عقود بـ 6 4 مليارات دولار

1/4/2024 11:07:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
كشفت مجلة ميد عن قائمة أهم 10 مشاريع من المتوقع ان تقوم شركة نفط الكويت بطرحها خلال الربع الأول من 2024، وتبلغ قيمتها 1.56 مليار دينار ما يعادل 6.37 مليارات دولار.
وقالت المجلة انه وفق الخطط المرسومة من القطاع النفطي، فإنه إذا تمت ترسية جميع تلك المشاريع قبل نهاية عام 2024، فإن هذا العام سيكون الأفضل لمشاريع الاستكشاف والإنتاج منذ أكثر من 20 عاما.
وأشارت إلى ان المشاريع العشرة مدرجة بميزانيات تتراوح بين 80.3 مليون دولار و1.1 مليار دولار.
ورصدت «ميد» المشاريع النفطية التي جاءت كالتالي:
1- مرافق تصدير النفط الجوراسي الخفيف وتحديث شبكة التصدير الحالية، بكلفة 175 مليون دينار (569 مليون دولار)
2- محطات التخلص من المياه العادمة، التوسعة الأولى والثانية لمشروع صيانة الضخ، بكلفة مالية 220 مليون دينار (716 مليون دولار).
3 - تركيب مركز تجميع الفصل الثاني في منطقة شرقي الكويت الثانية (القديمة) لإزالة اختناقات النفط الخام للمرحلة الأولى من منطقة مركز التجميع الثاني بمنطقة شرقي الكويت الثانية، بتكلفة مالية 207 ملايين دينار (673 مليون دولار).
4 - تركيب مركز تجميع الفصل الأول ومحطة حقن المياه في شرقي الكويت، بتكلفة مالية 333 مليون دينار (1 مليار دولار).
5 - تركيب مركز تجميع الفصل الثالث ومحطة حقن المياه الثالثة في منطقة جنوبي الكويت الأولى، بتكلفة 341 مليون دينار (1.1 مليار دولار).
6 - تركيب محطة حقن المياه الرابعة في منطقة جنوبي الكويت بتكلفة 216 مليون دينار (704 ملايين دولار).
7- مرافق الفصل (مركزي التجميع 23 و24)، ومنشأة الحقن في مركز التجميع 31 وشبكات الضخ الجديدة (BOO) في شمال الكويت بتكلفة 292 مليون دينار (951 مليون دولار).
8 - مرافق الفصل في مركز التجميع 25 ومنشأة حقن المياه في مركز التجميع 30 (BOO)، بتكلفة 104 ملايين دينار (338 مليون دولار).
9- متشعبات المجموعة الفرعية الواردة وخطوط المجموعة (MGTs) لمنطقة الروضتين شمالي الكويت، بكلفة مالية 25 مليون دينار (80 مليون دولار).
10- المتشعبات والخطوط الرئيسية للمجموعات الفرعية الواردة (MGTs) لمنطقة الصابرية في شمال الكويت بكلفة مالية 46 مليون دينار (148 مليون دولار).
وعلى صعيد متصل، قالت مجلة ميد انها كشفت في نوفمبر النقاب عن أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يستعد لطرح 5 مشاريع لشركة نفط الكويت، ولم يكن معروفا في ذلك الوقت نوع الجدول الزمني الذي وضعته شركة نفط الكويت للمناقصات، وشمل ذلك توسعة محطتين لتصريف المياه العادمة في الكويت، وبقيمة تقديرية تبلغ 716 مليون دولار.
وفي يونيو من العام الماضي، تم الإعلان عن التأهل المسبق لـ 9 شركات مقاولات لتقديم عطاءات لهذا المشروع.
وتشمل مشاريع شركة نفط الكويت مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة أيضا مشروع تركيب محطة حقن المياه الرابعة (WIP-IV) في منطقة جنوب الكويت، وتقدر قيمته بنحو 704 ملايين دولار.
وتهدف الكويت إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية نحو 2.9 مليون برميل يوميا.
وتخطط الكويت لاستثمار 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع الإنتاج إلى هدف قصير المدى يبلغ 3.2 ملايين برميل يوميا.
في غضون ذلك، قالت مجلة ميد إن البلاد تستعد لحفر أول بئر نفط بحرية لها في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج، ومن المتوقع أن تكتمل أولى عمليات الاستكشاف والحفر البحرية للنفط والغاز التي تقوم بها شركة نفط الكويت في عام 2026، وإذا نجح الحفر، فمن الممكن البدء بعمليات الإنتاج الجديد الذي سيكون من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية للكويت من النفط والغاز.
وفي الختام، قالت المجلة انه بالإضافة لاستخدام الموارد البحرية الجديدة، تتطلع الكويت أيضا إلى التنقيب البري والإنتاج المعزز للنفط لتوفير إمدادات إضافية.
1.15 مليار دولار عقود مشاريع النفط والغاز في 2023
ذكرت مجلة ميد أن الكويت بذلت جهودا مضنية على مدى السنوات الأخيرة، للحصول على الموافقات النهائية على مشاريع النفط والغاز الكبرى بسبب أمور داخلية، ما أدى ذلك إلى تراكم عدد كبير من المشاريع المهمة التي أصبحت الآن إما جاهزة أو قريبة جدا من مرحلة طرح المناقصات.
وقالت ان عام 2023 شهد فقط ترسية مشاريع نفط وغاز بقيمة 1.15 مليار دولار، بينما تدنت الترسيات في العام الذي سبقه إلى 372 مليون دولار فقط.
ويتوقع ان يكون العام الجديد عاما قياسيا من حيث منح العقود، إلا أن العديد من أصحاب المصلحة لايزالون غير متأكدين مما إذا كان سيتم تنفيذ المشروعات كما هو مخطط لها، وقالت المجلة ان لهذا الحذر مبرراته في ضوء إخفاق الكويت في المضي قدما في تنفيذ مشاريع كبيرة منذ فترة طويلة حتى الآن، ما جعل قطاع النفط والغاز يعاني من جمود كبير.
على مدى السنوات الأخيرة، وبسبب عدم ترسية العقود، أغلق العديد من المقاولين الدوليين مكاتبهم في الكويت للتركيز على الأسواق التي توفر المزيد من الفرص، كالسعودية والإمارات.
ولكن ثمة آخرين أكثر تفاؤلا ويعتقدون أن المشهد مهيأ لعصر جديد في قطاع النفط والغاز في البلاد.

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