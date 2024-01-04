Friday, 05 January 2024 07:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ترتفع مع تزايد حدة موجة البرد

1/4/2024 11:07:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مع تزايد حدة موجة البرد، ما يزيد الطلب على وقود التدفئة، وارتفعت العقود الآجلة القياسية بما يصل إلى 8.8%، لتنهي سلسلة من الانخفاضات استمرت ثلاث جلسات.
ومع ذلك، فإن تأثير درجات الحرارة المتجمدة على أرصدة الغاز الأوروبية سيكون محدودا مع بقاء المخزونات ممتلئة أكثر من المعتاد، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تجتاز أوروبا شتاء ثانيا دون الاعتماد الكبير على الغاز الروسي.
يذكر أن الطلب المتزايد على الغاز في التدفئة قد يتزامن مع زيادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وسط توقعات بانخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.
وتشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر من باريس إلى برلين الأسبوع المقبل، ليستمر الطقس البارد حتى منتصف يناير على الأقل، وفقا لشركة Maxar Technologies.

MENAFN04012024000130011022ID1107686966

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث