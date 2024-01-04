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الوطني يوعي بضرورة حماية كبار السن من عمليات الاحتيال

1/4/2024 11:07:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى جميع الشرائح المجتمع، وفي هذا الإطار يواصل البنك دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.
ويكثف «الوطني» من حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر جميع منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي، وذلك لرفع الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.
وفي هذه الحملة يسلط «الوطني» الضوء على ضرورة حماية كبار السن من عمليات الاحتيال الإلكترونية، لأن المحتالين غالبا ما يستهدفون المتقاعدين وكبار السن كونهم أقل دراية بعمليات القرصنة والنصب الإلكتروني الحالية، فقد يوهمهم المحتالون بحظر بطاقاتهم البنكية، أو الحصول على جوائز مالية وعوائد مغرية عن طريق إعلانات مزيفة، أو من خلال تقليد الرد الآلي للبنك، أو انتحال صفة مؤسسة حكومية، وغيرها من مظاهر الاحتيال لسرقة البيانات المصرفية.
وينصح بنك الكويت الوطني بضرورة قيام الأجيال الشابة من العائلة والأقارب بتوعية شريحة كبار السن بهذه الأساليب المختلفة للاحتيال، مع التشديد على عدم إعطاء أي معلومات مصرفية لأي شخص، واتباع النصائح والإرشادات التي يقدمها البنك عبر جميع قنواته الرقمية.
ويؤكد الوطني أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم.
وتعد جهود الوطني في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته، حيث يشدد دائما على ضرورة التزام العملاء بالتعليمات والإرشادات الأمنية العامة لتجنب عمليات الاحتيال الإلكترونية، مع أهمية تغيير الأرقام السرية للبطاقات المصرفية باستمرار وعدم مشاركتها مع أي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك.

MENAFN04012024000130011022ID1107686965

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