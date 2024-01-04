جزائية متأخرة تنقذ برشلونة أمام لاس بالماس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حقق برشلونة فوزا في الدقائق الأخيرة على لاس بالماس 2 - 1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد وصاحب المركز الثاني جيرونا.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 25 نقطة في المركز العاشر.
وتقدم لاس بالماس في الدقيقة 12 عن طريق منير الحدادي، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق فيران توريس في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثاني لبرشلونة.
وشهدت المباراة طرد دالي سينغرافين لاعب لاس بالماس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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