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جزائية متأخرة تنقذ برشلونة أمام لاس بالماس

1/4/2024 7:28:44 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حقق برشلونة فوزا في الدقائق الأخيرة على لاس بالماس 2 - 1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد وصاحب المركز الثاني جيرونا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم لاس بالماس في الدقيقة 12 عن طريق منير الحدادي، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق فيران توريس في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثاني لبرشلونة.

وشهدت المباراة طرد دالي سينغرافين لاعب لاس بالماس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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