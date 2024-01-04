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أتلتيك بلباو يهزم إشبيلية ويتقدم إلى الثالث

1/4/2024 7:28:43 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صعد أتلتيك بلباو مؤقتًا إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه إشبيلية المتعثر 2-0 ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة الخميس.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، سجّل هدفي بلباو كل من ميكيل فيسغا في الدقيقة (30)، وأيتور باريديس الدقيقة (76).

حيث افتتح الضيوف التسجيل عن طريق فيسغا من كرة رأسية إثر تمريرة عرضية من إينيغو رويز دي غالاريتا في الدقيقة (30)، قبل أن يضيف باريديس الهدف الثاني من تسديدة بالقدم اليمنى من داخل المنطقة بعدما حوّل له أندير هيريرا كرة عرضية متقنة في الدقيقة (76).

وبهذا الفوز، حافظ بلباو على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ11 تواليًا في مختلف المسابقات منذ سقوطه على يد برشلونة 0-1 في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأدى حصول الفريق الباسكي على النقاط الثلاث إلى تقدمه من المركز الخامس إلى الثالث، متجاوزاً كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة مؤقتًا، حيث بات في رصيده 38 نقطة بالتساوي معهما.

في المقابل، تلقى إشبيلية خسارته التاسعة هذا الموسم حيث يحتل المركز السادس عشر بـ16 نقطة وبقي بلا فوز للمباراة الثانية تواليًا.

ويمكن لبرشلونة الانفراد بالمركز الثالث عندما يواجه لاس بالماس في وقت لاحق.

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