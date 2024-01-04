أتلتيك بلباو يهزم إشبيلية ويتقدم إلى الثالث

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صعد أتلتيك بلباو مؤقتًا إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه إشبيلية المتعثر 2-0 ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة الخميس.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، سجّل هدفي بلباو كل من ميكيل فيسغا في الدقيقة (30)، وأيتور باريديس الدقيقة (76).
حيث افتتح الضيوف التسجيل عن طريق فيسغا من كرة رأسية إثر تمريرة عرضية من إينيغو رويز دي غالاريتا في الدقيقة (30)، قبل أن يضيف باريديس الهدف الثاني من تسديدة بالقدم اليمنى من داخل المنطقة بعدما حوّل له أندير هيريرا كرة عرضية متقنة في الدقيقة (76).
وبهذا الفوز، حافظ بلباو على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ11 تواليًا في مختلف المسابقات منذ سقوطه على يد برشلونة 0-1 في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأدى حصول الفريق الباسكي على النقاط الثلاث إلى تقدمه من المركز الخامس إلى الثالث، متجاوزاً كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة مؤقتًا، حيث بات في رصيده 38 نقطة بالتساوي معهما.
في المقابل، تلقى إشبيلية خسارته التاسعة هذا الموسم حيث يحتل المركز السادس عشر بـ16 نقطة وبقي بلا فوز للمباراة الثانية تواليًا.
ويمكن لبرشلونة الانفراد بالمركز الثالث عندما يواجه لاس بالماس في وقت لاحق.
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