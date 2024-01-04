المعهد العالمي للابتكار يمنح جمارك دبي شهادة المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة

حققت جمارك دبي سبقاً عالمياً بحصولها على شهادة المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة - مستوى التميز - من معهد الابتكار العالمي (GInI) في الولايات المتحدة الأمريكية لتقييم المؤسسات للعام 2023، وتعتبر جمارك دبي أول المؤسسات الحكومية على مستوى إمارة دبي والأولى جمركياً على مستوى العالم بحصولها على هذه الشهادة وتحقيقها لأعلى الدرجات، وتعتبر هذه الشهادة الأعلى في مجال الابتكار ضمن مستويات الابتكار التي يمنحها المعهد العالمي للابتكار، ويكتسب هذا التصنيف في الابتكار أهمية كبيرة نظراً لاعتماده على إطار متكامل وشامل للابتكار يحتوي على أسس ومعايير وممكنات ونماذج وأساليب تغطي جميع المجالات في الابتكار المؤسسي.

اجتياز التقييم بنجاح

واجتازت دائرة جمارك دبي بنجاح كبير عمليات التقييم التي قام بها فريق من خبراء معهد الابتكار العالمي في المعايير الرئيسية((الاستراتيجية، المبادئ الأساسية، الإجراءات، المالية، الممكنات، المشاركة، التحفيز والمخرجات))، إضافة إلى المعايير الفرعية المنبثقة منها.

وتسلم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الشهادة من قبل مهند شاهين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد الابتكار العالمي، وأكد أن حصول الدائرة على شهادة مؤسسة حكومية مبتكرة معتمدة مستوى التميز يمثل اعترافاً دولياً بمدى المستوى الريادي الذي حققته جمارك دبي في الوصول إلى الصدارة العالمية في الابتكار الجمركي، حيث أصبحت جمارك دبي مثالاً يحتذى به في مجال الابتكار وذلك بفضل المستوى الذي وصلت إليه بدعم ورعاية وتشجيع فريق القيادة في الدائرة للابتكار والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري ضمن بيئة عمل إيجابية تدعم الابتكار والتطوير المستمر من خلال تطبيق أنظمة وآليات تعزز مشاركة جميع المعنيين في تطبيق جهود الابتكار لتقديم حلول وابتكارات جذرية وخدمات جديدة ومبتكرة لتحقيق قيمة مضافة وإسعاد جميع المعنيين والتسهيل على العملاء لتحقيق غايات وأهداف حكومة دبي في التميز الحكومي وتقديم خدمات حكومية هي الأفضل عالمياً لتعزيز موقع دبي في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال.

تعزيز ثقافة الابتكار

وقال الدكتور حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات إن جمارك دبي تسعى للوصول إلى القمة في الابتكار من خلال تعزيز ثقافة الابتكار ورفع مستوى الجاهزية لدى جميع الفئات، حيث وفرت جمارك دبي عدداً من مختبرات الابتكار والمنصات ونفذت حزمة من الفعاليات والبرامج التسويقية لتسهيل إشراك الجميع في تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة ومشاركتها مع جمارك دبي لضمان الحصول على أكبر عدد من الفرص الابتكارية ذات القيمة المضافة.

وحصدت منصة المبتكر الذكية المعتمدة التي وجه بتفعيلها أحمد محبوب مصبح عدداً من الجوائز والإشادات العالمية والمحلية والتي أسهمت بشكل فعال في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وتم تطوير المنصة لتوفير بيئة سهلة وسلسة في الحصول على فرص ابتكارية تهدف إلى تبني نماذج عمل مبتكرة، إضافة إلى تقديم مبادرات وخدمات غير مسبوقة خارج نطاق التفكير والعمل التقليدي، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية محلياً وعالمياً.