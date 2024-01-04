Friday, 05 January 2024 04:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الطيران المدني» تكرم المتعاملين أصحاب أفضل مقترحات تطويرية

1/4/2024 7:28:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرمت الهيئة العامة للطيران المدني المتعاملين الفائزين بأفضل مقترحات تطويرية لعام 2023 في إطار مبادرتها ((المتعامل الملهم))، التي تهدف إلى ضمان مشاركة المتعاملين في عمليات التحسين والتطوير المستمر لخدمات الهيئة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية ويعمل على تعزيز مستويات رضا وسعادة متعامليها.

وقام عمر سعيد بن غالب، نائب المدير العام للهيئة، بتسليم شهادات التكريم للفائزين، وذلك تقديراً لمقترحاتهم، حيث قدم الفائزون مقترحات متميزة ترتبط بتحسين تجربة المتعاملين في الخدمات. وخلال التكريم، أكد عمر بن غالب حرص الهيئة على مواصلة تعزيز مستويات رضا وسعادة متعامليها وإشراكهم في عملية تطوير الخدمات المقدمة، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية المرتبطة بقطاع الطيران.

MENAFN04012024000110011019ID1107686815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث