«الطيران المدني» تكرم المتعاملين أصحاب أفضل مقترحات تطويرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرمت الهيئة العامة للطيران المدني المتعاملين الفائزين بأفضل مقترحات تطويرية لعام 2023 في إطار مبادرتها ((المتعامل الملهم))، التي تهدف إلى ضمان مشاركة المتعاملين في عمليات التحسين والتطوير المستمر لخدمات الهيئة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية ويعمل على تعزيز مستويات رضا وسعادة متعامليها.
وقام عمر سعيد بن غالب، نائب المدير العام للهيئة، بتسليم شهادات التكريم للفائزين، وذلك تقديراً لمقترحاتهم، حيث قدم الفائزون مقترحات متميزة ترتبط بتحسين تجربة المتعاملين في الخدمات. وخلال التكريم، أكد عمر بن غالب حرص الهيئة على مواصلة تعزيز مستويات رضا وسعادة متعامليها وإشراكهم في عملية تطوير الخدمات المقدمة، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية المرتبطة بقطاع الطيران.
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