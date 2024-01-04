«الطيران المدني» تكرم المتعاملين أصحاب أفضل مقترحات تطويرية

كرمت الهيئة العامة للطيران المدني المتعاملين الفائزين بأفضل مقترحات تطويرية لعام 2023 في إطار مبادرتها ((المتعامل الملهم))، التي تهدف إلى ضمان مشاركة المتعاملين في عمليات التحسين والتطوير المستمر لخدمات الهيئة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية ويعمل على تعزيز مستويات رضا وسعادة متعامليها.

وقام عمر سعيد بن غالب، نائب المدير العام للهيئة، بتسليم شهادات التكريم للفائزين، وذلك تقديراً لمقترحاتهم، حيث قدم الفائزون مقترحات متميزة ترتبط بتحسين تجربة المتعاملين في الخدمات. وخلال التكريم، أكد عمر بن غالب حرص الهيئة على مواصلة تعزيز مستويات رضا وسعادة متعامليها وإشراكهم في عملية تطوير الخدمات المقدمة، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية المرتبطة بقطاع الطيران.