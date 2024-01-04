النزاعات المالية الكبيرة تسلّط الضوء على مشاكل «تأجير» الاقتصاديين

أصبح الاقتصاديون جزءاً مهماً على نحو متزايد من النظام القضائي الأمريكي، إذ يقدمون شهادات خبراء للتأثير على القضاة، وهيئات المحلفين في مداولاتهم.

وتسلّط قضية، جارية حالياً، قدراً من الضوء على تزايد أهمية هؤلاء التكنوقراطيين. ويتمثل الأمر في نزاع قانوني، شبيه بالخلافات الفوضوية حيال أجور كبار المسؤولين المصرفيين، والمحامين، والمتداولين في صناديق التحوط، والتي كانت شائعة طيلة عقود.

وتتعلق القضية محل الحديث، بجوناثان أورزاج، وهو متخصص في تحليلات مكافحة الاحتكار، وأدلى بشهادات، على نحو متكرر، في نزاعات قضائية بارزة، وتقارب أتعابه 2000 دولار في الساعة الواحدة. لكن ((إف تي آي كونسلتنغ)) طردته في نوفمبر، بعد سعيه لبسط نفوذ أكبر، والاستئثار بشريحة أكبر من الكعكة لصالح وحدته للاستشارات الاقتصادية، ((كومباس ليكسكون))، التي كانت تتواجد داخل مقر الشركة.

وفي الوقت الحالي، رفعت ((إف تي آي)) دعوى قضائية ضد أورزاج، مدعية انتهاكه لعقد توظيفه، بسعيه لتأسيس شركة منافسة لـ ((كومباس ليكسكون)) واصطحاب مئات الزملاء معه. وكان أورزاج، حذر من جانبه في وقت مبكر، شركة ((إف تي آي))، بشأن قيمة خدمات ((كومباس ليكسكون))، فأكد على صعوبة استبداله هو وزملائه، باعتبارهم موظفين، في شركات للمحاماة أو للاستشارات الإدارية. وأفاد الخبير الاقتصادي، في رسالة بريد إلكتروني صريحة، مُوجهة إلى ستيف جونبي، الرئيس التنفيذي لـ ((إف تي آي)): ((يعيّن العملاء الخبير، لا الشركة، في السواد الأعظم من القضايا. ولهذا السبب يتحرك العملاء بصفة عامة مع خبراء الاقتصاد إذا ما غيروا محل عملهم)).

وتأتي القضية مع تصاعد حالة عدم الارتياح بشأن إضفاء الطابع التجاري على الشهود من الخبراء، الذين يُفترض بهم تقديم تحليلات عادلة وموضوعية. والنظام القضائي الأمريكي ((تنازعي))، حيث تتبارى فيه الأطراف لإقناع القاضي أو لجنة المحلفين. ويمكن للأطراف أن يدفعوا بخبرائهم، لإبداء آرائهم في مجالات مثل التقييمات أو تقديرات الأضرار أو أحجام السوق.

وصار هؤلاء الخبراء، من ذوي أوراق الاعتماد البارزة في الاقتصاد والمال، مطلوبين بشدة. حتى أن عضواً بارزاً بهيئات المحلفين، كان قد وجّه توبيخاً لأحد الخبراء أخيراً، قال لـ ((فايننشال تايمز)) بأن الخبراء غالباً ما يكونون مفيدين في القضايا.

وأسس الأكثر تمتعاً بالفكر الاستثماري من بين هؤلاء الخبراء، شركات متكاملة، يلجأ إليها المحامون عند حاجتهم لرأي تنويري من شأنه تعزيز قضاياهم أمام قاض أو هيئة محلفين. ويشمل الخبراء البارزون في المجال، جلين هابارد، وجوهان سوبرامانيان، ودانييل فيشل، وبراد كورنيل، وكارل شابيرو.

لكن الشراك أمام الشهود الخبراء واضحة حيث يمكن للعمل النهائي أن يبدو موجهاً نحو النتائج، فيتسع تباين تقديرات التقييمات أو الأضرار لدى كلا الجانبين. وفي بعض الحالات، يقوم بالعمل فريق من الموظفين، فيدققون في الأرقام ويراجعون المستندات، ويُجرون مهام أخرى دقيقة وجوهرية. ويقوم الخبير فقط بتوجيه العمل، ويضع اسمه على التقرير، ويظهر في المحكمة، وفق ما تقتضيه الضرورة.

ووصف القاضي الفيدرالي الأمريكي المخضرم جيد راكوف، خلال مؤتمر أكاديمي عُقِدَ أخيراً، المجموعة المُختارة من الخبراء الذين يظهرون في القضايا الكبيرة، بأنهم ((أسلحة مأجورة)).

كان أورزاج انضم إلى شركة ((إف تي آي)) في 2006، حينما استحوذت الأخيرة على شركته ((كومبتيشن بوليسي أسوسيتس (كومباس)))، لقاء 72 مليون دولار نقداً وبأسهم في ((إف تي آي)) ذاتها. وكان أورزاج واحداً من المؤسسين الخمسة، الذين شملوا شقيقه، بيتر أورزاج، وهو الخبير الاقتصادي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمصرف ((لازارد)) الاستثماري.

وفي نهاية المطاف، جمعت ((إف تي آي))، ((كومباس))، وشركة استشارات مماثلة تُدعى ((ليكسكون))، كانت استحوذت عليها سابقاً بقيمة 130 مليون دولار، وأسسها باحثون معروفون في جامعة شيكاغو.

وواجه أورزاج ذاته انتقاداً من قاض فيدرالي، في قضية مثّلت فيها ((كومباس ليكسكون)) كلا جانبي النزاع في قضية احتكارية. وبحسب تحقيق أجرته ((برو بابليكا))، وصف قاض فيدرالي تحليلاته بأنها ((متخبطة))، كما أن أحد العملاء ذهب إلى مقاضاة الشركة، وقال إنهم لم يعلموا بأن ((كومباس ليكسكون)) تمثّل كلا من المدعي والمدعى عليه.

وشهد سعر أسهم شركة ((إف تي آي))، التي تقدم استشارات متنوعة للشركات، سبع قفزات كبيرة منذ 2006، حينما تمكنت من إتمام عملية الاستحواذ على ((كومباس))، وهي تتمتع بقيمة سوقية تتخطى 7 مليارات دولار في الوقت الراهن. وتفاخر أورزاج، وفق الشكوى المُقدمة من ((إف تي آي))، بقدرته على تأسيس شركته الخاصة للاستشارات، وأن يتراوح تقديرها بين ملياري وثلاثة مليارات دولار. لكنه أنكر انتهاكه لأي من اتفاقاته، ويعتقد بأن العهود التقييدية التي استشهدت بها ((إف تي آي))، إما غير قابلة للتطبيق أو الإنفاذ.

وأشار القاضي راكوف، خلال المؤتمر الذي عُقِدَ أخيراً، إلى نماذج قضائية في بلدان أخرى، يتعاون فيها الشهود الخبراء من كلا جانبي النزاع مع بعضهم بعضاً، عوضاً عن التصادم حول عرض مجموعة مشتركة من الحقائق بين أيدي المحكمة. لكن هذا النهج يتم تجنبه في الوقت الحالي بالولايات المتحدة. وتكمن المفارقة في أن أورزاج و((إف تي آي)) سيبحثان في أنحاء السوق عن الخبراء الباهظين، إذا مضيا قدماً في المحاكمة.