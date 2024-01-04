«وول ستريت» تحاول فك حصار أسهم «التكنولوجيا»

تحاول الأسهم الأمريكية الإفلات من الحصار المفروض عليها من شركات التكنولوجيا لليوم الخامس على التوالي، والبحث عن المسار الصحيح، بعد أن أشار تقرير وظائف القطاع الخاص الذي جاء أقوى من المتوقع إلى قوة سوق العمل، مما هدأ من التوقعات بشأن مدى قرب تخفيضات أسعار الفائدة.

وتباين أداء المؤشرات الرئيسية حيث استقر ستاندرد اند بورز 500 بارتفاع 3.27 نقاط بنا يعادل 0.07%، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 47.98 نقطة أو 0.31، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.2 نقطة أو 0.18 بالمئة.

وانخفضت أسهم أبل بنسبة 1.38% مع تخفيض تصنيف عملاق التكنولوجيا من قبل بايبر ساندلر بعد يومين من خفض باركليز تصنيفه لعملاق التكنولوجيا، ليعمق جراحه متراجعاً بأكثر من 4 % هذا الأسبوع، كما تراجع سهم انتل بنسبة 2%.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 0.50% بعدما أعلن عن إضافة زر الذكاء الاصطناعي إلى لوحات المفاتيح.

إعانة البطالة

وتراجع عدد الأمريكيين، الذين قدموا طلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقعة، ما يشير إلى استمرار تماسك أوضاع سوق العمل إلى حد كبير.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 18 ألف طلب إلى 202 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت ((رويترز)) آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 216 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

الأوروبية

انتعشت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية بحثاً عن أي دلالات للتيسير النقدي من البنوك المركزية الكبرى في وقت أقرب من المتوقع هذا العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة خلال التداولات، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتصدرت أسهم قطاع الطاقة المكاسب وارتفعت 1.3 بالمئة وتلتها أسهم قطاع الرعاية الصحية التي زادت 0.8 بالمئة.

وتحسنت المعنويات أيضاً على خلفية بيانات أظهرت توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.

وقفز سهم نكست البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة 5% إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح على مدى عام حتى يناير 2024.

ومن ناحية أخرى، هوى سهم إيفوتك 16 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية الرحيل ((المفاجئ)) لرئيسها التنفيذي الذي تولى المنصب منذ فترة طويلة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات جديدة أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت في ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات.

اليابان

هبط المؤشر نيكاي الياباني بما يصل إلى اثنين بالمئة في أول جلسة تداول في عام 2024 وسط تأثر أسهم شركات الطيران والبناء والمرافق بحادث تصادم طائرتين وقع يوم الثلاثاء، والزلزال القوي الذي ضرب غرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأثرت الأسهم المرتبطة بالرقائق على المؤشر نيكاي بشدة، إذ اقتفت أثر أسهم التكنولوجيا الأمريكية التي سجلت أداء ضعيفاً في ختام جلسة أول أمس، فيما تضررت أسهم شركات الطيران ومشغلي محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية والبناء من الزلزال وحادث التصادم.

وقلص المؤشر نيكاي خسائره ليغلق منخفضا 0.53 بالمئة عند 33288.29 نقطة.

وأدى الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد إلى مقتل ما لا يقل عن 81، ولا يزال رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين.

وأغلق سهم شركة هوكوريكو إلكتريك المشغلة لمحطة شيكا التي تعمل بالطاقة النووية وتقع بالقرب من مركز الزلزال منخفضا 2.2 بالمئة بعد أن هوى أكثر من ثمانية بالمئة.

كما قلص سهم طوكيو للطاقة الكهربائية خسائر بلغت سبعة بالمئة ليغلق منخفضاً 2.23 بالمئة.

وتراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بصناعة الرقائق 3.79 بالمئة و4.95 بالمئة على الترتيب.

أما أسهم شركتي البناء كاجيما وتايسي فقد صعدت أربعة بالمئة تقريباً لكل منهما.

وبعد أن هبط اثنين بالمئة، أغلق سهم الخطوط الجوية اليابانية مرتفعا 0.77 بالمئة. وتعرضت أسهم الشركة لفورة من طلبات البيع المبكر بعد حادث يوم الثلاثاء عندما تصادمت طائرة تابعة للشركة مع أخرى تابعة لخفر السواحل الياباني في مطار هانيدا بطوكيو.

وعلى عكس المؤشر نيكاي، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.52 بالمئة، إذ سعى المستثمرون إلى الحصول على أسهم ذات توزيعات أرباح أعلى بعد إطلاق خطة منقحة للاستثمارات المعفاة من الضرائب هذا العام.