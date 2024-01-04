النفط يواصل الارتفاع وبرنت دون 80 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات أمس، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل على غزة.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 78.58 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً أو 0.55 بالمئة إلى 73.10 دولاراً.

ارتفع كلا الخامين القياسيين أول أمس بنحو ثلاثة بالمئة عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر. وأدت احتجاجات إلى توقف كامل للإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً.

كما تلقت السوق دعماً من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 7.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، وهو ضعف الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 6.9 ملايين برميل، مقابل توقعات انخفاضها 200 ألف برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير أكثر من المتوقع.