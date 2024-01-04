افتتاح معهد الموسيقى العربية وسط مدينة دبي

أعلنت إعمار للترفيه، شركة وجهات الترفيه الرائدة في المنطقة، عن افتتاح معهد الموسيقى العربية الأول من نوعه في المنطقة، والمتخصّص في تعليم المبادئ الأساسية للموسيقى العربية.

ويهدف المعهد إلى بناء جيل المستقبل من أساتذة هذا الفنّ الراقي، من خلال توفير برنامج متخصّص طويل الأمد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 أعوام، حيث يجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والمهارات العملية، من أجل توفير تعليم موسيقيّ شامل، يضمّ دروس العزف على الآلات الموسيقية، والغناء الجماعي، والقراءة الموسيقية وغيرها الكثير. ومن المقرّر أن يبدأ الفصل الأول في يناير 2024، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة حول الدروس النظرية الموسيقية والخبرة العملية.

ويتيح المعهد لعشّاق الموسيقى من جميع الأعمار، إمكانية التسجيل في دروس موسيقية خاصة، والاختيار من مجموعة متنوّعة من الآلات الموسيقية للتعلّم عليها، بما في ذلك العود والقانون والناي والكلارينت والكمان والتشيلو، بالإضافة إلى مختلف أنواع الآلات الإيقاعية.

وينفرد المعهد بموقعه الاستثنائي في قلب وسط مدينة دبي، حيث يحتضن مجموعة من المرافق الفنية الحديثة، بما يشمل غرف التدريب الصوتية الخاصة، والصفوف واستوديوهات التسجيل عالمية المستوى، والمتوفرة للحجز، إلى جانب مجلس صغير لأداء العروض، ومكتبة ومقهى بأجواء دافئة، ومتحف موسيقي غامر، يستعرض تاريخ الموسيقى العربية.

ويشغل المتحف الموسيقي مساحة 400 متر مربع ضمن المعهد، ويتيح للزوّار فرصة التعرّف إلى تاريخ الموسيقى العربية، من خلال أخذهم في رحلة عبر الزمن والإيقاعات، حيث يقدّم معلومات وأفكاراً حول تطوّر الموسيقى، ويمنح الضيوف إمكانية المشاركة في تجربة موسيقية فريدة. كما يضمّ المتحف العديد من الأنشطة المسلية، مثل الغرفة المخصصة للكاريوكي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ناطق رسمي من شركة إعمار: ((يعكس معهد الموسيقى العربية، التزامنا المستمر بتقديم تجارب ثقافية غنية، تثري معارف المقيمين والزوّار، على حدٍّ سواء. ومن المتوقّع أن يصبح المعهد أحد المعالم الثقافية المميزة في وسط مدينة دبي، لا سيما مع التزامه العميق بالحفاظ على جمال الموسيقى العربية والارتقاء بها)).