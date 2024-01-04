معارض يناير في دبي .. روائع فنية ثرية بألوان التميز

كشفت صالات غاليري دبي مطلع عام 2024 عن عدد من المعارض الفنية الزاهية بالألوان التي تدخل البهجة والسرور في عين الناظر، هذه تشكل أول الغيث من أجندة فنية ثرية مقبلة ستغمر المدينة بلوحات من الألوان والزخارف والتراكيب الجميلة، تتضمن مهرجانات ومعارض، أبرزها ((مهرجان سكة للفنون والتصميم)) و((معرض آرت دبي)) و((مهرجان فنون العالم)) و((دبي كانفس))، وغيرها.

وفي إطلالة لمجلة ((واتس أون)) على أهم معارض شهر يناير في صالات المدينة، أضاءت المجلة على المعارض الثمانية التالية:

معرض ((رايات ميديا السوداء)) للفنان النمساوي فيليب ميولر في غاليري كاربون 12 بالسركال أفنيو. المعرض الفردي المستمر حتى 29 يناير يعيد إحياء سلسلة شخصيات في رسومات الفنان السابقة كسلسلة ((بلاك فلامينغو ساد بويز)) أثناء بحثهم عن المعنى على نحو يعكس لحظات من التأمل.

ويظهر في جميع أعمال الفنان الجديدة افتنانه المستمر بالنزعة الرومانسية الألمانية وتأثره بشخصية ميديا في الأساطير الإغريقية، وتتبع لوحاته شخصياته أثناء اجتيازها تضاريس جديدة بحثاً عن شيء مختلف.

مسرح الفن الرقمي في سوق مدينة الجميرا يقدم حتى 31 يناير معرضاً بعنوان ((من مونيه إلى كاندنسكي))، المعرض يستكشف أفضل الأعمال لبعض أفضل الفنانين ممن تجرأوا على الاختلاف عن غيرهم خلال عصرهم.

ويتضمن تجربة غامرة لأعمال مميزة تشمل أسماء فنانين مثل فان غوغ، ومونيه، وسورا، وكلي، ومونك، وسيزان، وديلوناي وكاندنسكي، في سبر لأسرار الثورة الفنية للقرن العشرين وفي فهم للطريقة التي تحدى بها أولئك المشهد الفني، وكيف أن ما أثاره أولئك من جدل سابقاً بات يدعو للإعجاب اليوم.

معرض جماعي لفنانين بعنوان ((مراجعة المناظر الطبيعية)) يستمر حتى 15 يناير في غاليري المرسى بالسركال أفنيو. يستكشف المعرض المناظر الطبيعية وفن إعادة إنشائها، ويتميز بتجميع مجموعة مختارة من الأعمال الفنية لرسامين وفنانين كلاسيكيين ومعاصرين وحديثين لمعرفة كي تتغير الأنماط بمرور الوقت.

ويُعرف أن الطرق الجديدة لتصوير الجغرافيا استلهمت من التقنيات التي استخدمها سابقاً الرسامون الكلاسيكيون والتقليديون، ويمكن في المعرض مشاهدة كيف قام الرسامون المتمرسون في الممارسات الانطباعية والتعبيرية بتوسيع حرفتهم إلى مراقبة الطبيعة وتكرارها.

معرض بعنوان ((خطوط متحركة)) للفنان الفرنسي الأرجنتيني، بابلو رينوسو، يستمر حتى 29 يناير في معرض كوستوت دبي في السركال أفنيو، هو المعرض الفردي الأول له في المنطقة.

المعرض عبارة عن مجموعة مختارة من أعمال قديمة وحديثة لفنانين يعرضون معاً العالم الغريب لمنحوتات رينوسو وممارسته النحتية. ويتبع الكثير من أعمال رينوسو الأشياء الدنيوية الإطارات والمقاعد، على سبيل المثال، حيث تأخذ حياة مختلفة بعد اكتمال وظيفتها.

غالباً ما تتخذ موضوعات عمله أشكالاً وأبعاداً خارجة عن نطاق الواقع، وتطرح تصوراً عما هي الحدود الطبيعية للمواد، مثل الخشب والبرونز والرخام والفولاذ والمنسوجات وغيرها، وكيف يمكن تصور التلاعب بها.

أول معرض تقييمي شامل للفنانة والمصورة الهندية، جوري جيل، بعنوان ((شهر، براكريتي، وديفي)) في مؤسسة إشارة للفنون في السركال أفنيو يستمر من 19 يناير حتى الأول من يونيو، ويأخذنا عبر أعمال 12 فناناً أثناء استكشافهم سياق المساحات الحضرية والريفية والمحلية والمجتمعية والعامة وغير المادية. المعرض مستوحى من توثيق جيل المستمر للمساحات الحضرية وشبه الحضرية في الهند.

معرض بعنوان ((لحظة سلام)) للفنان السوري أحمد كاشا في غاليري ((فان إيه بورتيه)) في معرض ((ذا ورك شوب)) مستمر من 13 يناير إلى 17 فبراير، هو المعرض الأول للرسام ابن النحات السوري المشهور جميل كاشا، وتتضمن أعماله التي تم إنشاؤها على مدى خمس سنوات، وهي مجموعة مستوحاة مما شهده كاشا في بلاده وتمثل شوقه وآماله للحظة من السلام وشهادته الصامتة عما رآه.

يقدم غاليري ((غرين آرت)) في السركال أفنيو معرضاً جماعياً بالتعاون مع غاليري ((سلمى فيرياني)) الذي تأسس لتوفير منصة للفنان الناشئين ومن هم في منتصف حياته المهنية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المعرض مستمر من 10 يناير حتى 17 فبراير ويتضمن أعمالاً لعدد كبير من الفنانين.

وضمن مبادرة ((التواصل الثقافي)) الأولى لفندق ((إم أي دبي)) لعام 2024 معرض بعنوان ((دون وجهة)) يبدأ من 12 يناير، بالتعاون مع الفنان ومالك المعرض الفني المقيم في فلوريدا سيث بينزيل، المعرض يستمد الإلهام من رحلة الفنان الفنية والإبداعية ويقارن بينها وبين تطور الحياة المستمر.