«بنات ألفة».. أحداث درامية مشوقة تجسد قصة حقيقية

للمرة الثانية على التوالي، تتمكّن المخرجة التونسية كوثر بن هنيّة من المنافسة على الأوسكار بفيلم ((بنات ألفة)) (Four Daughters) بعد نجاحه في الوصول إلى القائمة القصيرة للأفلام المرشحة بالفوز بهذا التتويج العالمي الكبير.

حصل فيلم ((بنات ألفة)) على عدة تتويجات في مهرجانات عالمية، أبرزها مهرجان ((كان)) السينمائي 2023، حيث فاز بجائزتين، الأولى هي جائزة ((العين الذهبية)) التي تتنافس عليها الأفلام الوثائقية، وجائزة ((السينما الإيجابية)) التي تُمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية من بين الأفلام الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

إضافة إلى ذلك، حصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة الناقد ((فرانسوا شاليه)) في إطار مهرجان ((كان)). أما في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً في نيويورك، فقد فاز فيلم كوثر بن هنيّة بجائزة أفضل وثائقي في النسخة 33 من المسابقة التي ينظمها معهد جوثام للسينما والإعلام. في ((بنات ألفة)) مزجت كوثر بن هنيّة بين الواقع والخيال لكي تجسّد قصة حقيقية لأم تفقد أطفالها من جراء الحروب والتنظيمات الإرهابية.

قصة

وتقول كوثر بن هنيّة لـ((البيان)) إن ((الفترة الزمنية التي تراوحت بين سنتي 2014 و2015 كانت فترة حساسة في تاريخ تونس، ولمّا سمعتُ قصّة ألفة في الراديو، فكرت في تجسيد قصتها في فيلم، كانت قصة مغرية بالنسبة لي كسينمائية)).

أصل القصة، تعيش ألفة مع زوج مستقيل من مسؤولياته العائلية، في جو مشحون بالخلافات واللامبالاة. رغم ذلك ترزق بأربع بنات، رحمة وغفران وآية وتيسير، تهرب رحمة وغفران إلى جحيم الجماعات الإرهابية.

مواقف

يراوح الفيلم بين مواقف الغضب والحزن، تتخلّلها مواقف طريفة ومضحكة، فبطلات الفيلم هنّ ألفة وابنتاها آية وتيسير، يلعبن أدوارهن الحقيقية، كما استعانت كوثر بن هنيّة بالممثلتيْن إشراق مطر ونور قروي لتجسدا البنتيْن اللتين هاجرتا إلى المنظمات الإرهابية رحمة وغفران.

الفريد في الفيلم أن المخرجة استعانت كذلك بالفنانة الكبيرة هند صبري لتلعب دور ألفة في الماضي، أي منذ عشرين سنة مضت، فنرى الكواليس والحوارات التي دارت بين ألفة وابنتيْها من جهة وبينها وبين هند صبري من جهة أخرى. كواليس تروي خلالها ألفة لهند صبري تفاصيل حياتها الماضية وعلاقتها ببناتها الأربع، بهدف أن تتمكّن هند من تقمّص دور ألفة بأحاسيسه وتقلباته.

وحول الاستعانة بالممثلة هند صبري لتجسيد دور ألفة في الماضي، تضيف المخرجة كوثر بن هنيّة أنها قسمت شخصية ألفة إلى فترتين زمنيتين، ألفة المرحة قبل هجرة ابنتيها، وألفة الحزينة بعد ذلك. وتتابع: ((عملية تطور شخصية ألفة لم تكن ممكنة من دون الاستعانة بهند صبري، التي تتميز بذكاء حسي جعلها تتألق في لعب دور ألفة في الماضي)).

ترشيح

وعبّرت المخرجة كوثر بن هنية عن فخرها بترشيح الدولة التونسية لها للمرة الثالثة على التوالي في فئة ((أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية)) في حفل جوائز الأوسكار المقرر أن يقام في 10 مارس المقبل. يذكر أن الترشيح الأول كان يخص فيلم ((على كف عفريت))، الذي لم يتجاوز المرحلة الأولى، أما الترشيح الثاني فكان يتعلق بفيلم ((الرجل الذي باع ظهره))، الذي بلغ مرحلة التصفيات الأخيرة للأوسكار.