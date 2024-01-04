«نقوش عربية».. إرشادات وحوارات ودروس

صدر، أخيراً، عن دار ((نقوش عربية)) في تونس، كتاب جديد للباحث والإعلامي، د.أحمد طقش، بعنوان: ((ينابيع الطاقة الإيجابية))، حيث يتضمن مجموعة مقالات للكاتب، بجانب جملة من الإرشادات المهنية الإعلامية، وكذا الحياتية العامة؛ إذ يضمن طقش كتابه عصارات خبرات متنوعة في مجالات الأدب والإبداع، مستعرضاً فيه باقة من الآراء والمناهج العلمية المتخصصة في كل ميدان على حدة.

ويعرف المؤلف بمضمون كتابه، وهو إصداره الـ12 ، من خلال عبارات نشرت على الغلاف الخلفي، جاء فيها:

هذا الكتاب قلبي، وضعته بين يدي حضرتك، أخضر الملامح والتوجهات، كي تزداد مساحة الخير والنور والسرور والزهور والعطور والشعور والحبور.

ويجمل الكاتب في ذلك التوضيح مضمون الكتاب، الذي شرحه:

أولاً: مجموعة مقالات من تأليفي. ثانياً: مجموعة حوارات أجريتها مع قامات إعلامية. ثالثاً: مجموعة إفادات صحفية عن تجربتي الشخصية. رابعاً: تغريدات قصيرات مختصرات.

ويختم معرفاً بغاية ومرمى إصداره: هدف هذه النجمات النوارات أن تكون منقذات في العتمات، وأن تكون زهرات فواحات في واحات المباهج والمسرات، وفي روضات القربات المنجيات. ويتابع:

اللطف أقوى من العنف. المساجد مستشفيات للأرواح. قد تختفي الأشواك تدريجياً إن ركزنا عيوننا على الأزهار. ثقتك المشرقة

بقوة ربك المطلقة ستفتح لك كل الأبواب المغلقة.