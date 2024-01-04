Friday, 05 January 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«نقوش عربية».. إرشادات وحوارات ودروس

1/4/2024 7:28:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدر، أخيراً، عن دار ((نقوش عربية)) في تونس، كتاب جديد للباحث والإعلامي، د.أحمد طقش، بعنوان: ((ينابيع الطاقة الإيجابية))، حيث يتضمن مجموعة مقالات للكاتب، بجانب جملة من الإرشادات المهنية الإعلامية، وكذا الحياتية العامة؛ إذ يضمن طقش كتابه عصارات خبرات متنوعة في مجالات الأدب والإبداع، مستعرضاً فيه باقة من الآراء والمناهج العلمية المتخصصة في كل ميدان على حدة.

ويعرف المؤلف بمضمون كتابه، وهو إصداره الـ12 ، من خلال عبارات نشرت على الغلاف الخلفي، جاء فيها:

هذا الكتاب قلبي، وضعته بين يدي حضرتك، أخضر الملامح والتوجهات، كي تزداد مساحة الخير والنور والسرور والزهور والعطور والشعور والحبور.

ويجمل الكاتب في ذلك التوضيح مضمون الكتاب، الذي شرحه:

أولاً: مجموعة مقالات من تأليفي. ثانياً: مجموعة حوارات أجريتها مع قامات إعلامية. ثالثاً: مجموعة إفادات صحفية عن تجربتي الشخصية. رابعاً: تغريدات قصيرات مختصرات.

ويختم معرفاً بغاية ومرمى إصداره: هدف هذه النجمات النوارات أن تكون منقذات في العتمات، وأن تكون زهرات فواحات في واحات المباهج والمسرات، وفي روضات القربات المنجيات. ويتابع:

اللطف أقوى من العنف. المساجد مستشفيات للأرواح. قد تختفي الأشواك تدريجياً إن ركزنا عيوننا على الأزهار. ثقتك المشرقة

بقوة ربك المطلقة ستفتح لك كل الأبواب المغلقة.

MENAFN04012024000110011019ID1107686805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث