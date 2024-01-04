« كلمات» بطريقة «برايل» تنير عوالم المعرفة

تجسيداً لرؤيتها التي تؤكد أن الوصول لمصادر المعرفة والتعلم وتنمية المخيلة والقدرات حق طبيعي لكل فرد مهما كانت ظروفه، نظمت مبادرة ((أرى)) التابعة لـ((مؤسسة كلمات)) بمناسبة اليوم العالمي لطريقة برايل ورشة عمل بالتعاون مع ((جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً)) و((نورة بن هدة)) صاحبة مشروع ((لا ڤي دولز))، استهدفت من خلالها الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

وتوزعت الورشة التي حضرها عدد من الأطفال واليافعين، على قسمين، شمل الأول سرداً قصصياً من الحكواتية ومدربة المهارات للأطفال، الدكتورة ((لمياء توفيق))، حيث قرأت للأطفال رواية ((عينا لعبتي)) للكاتب عباده تقلا، التي تتحدث عن أهمية التعاون والابتكار في صنع الحِرف، بينما شمل القسم الثاني ورشة عمل أشرفت عليها ((نورة بن هدة)) وفريق ((مؤسسة كلمات)) تشارك خلالها الأطفال صناعة الدمى وتنسيق ملابسها وتزيين منازلها، بهدف تحفيز المخيلة.

وتعد ((مؤسسة كلمات)) أول منظمة غير ربحية في الإمارات تُمنح حقوق نشر استثنائية وفقاً لتوصيات ((معاهدة مراكش)) لإعداد نُسخ ملائمة من الكتب والمصنفات للمكفوفين وضعاف البصر، واستطاعت مبادرة ((أرى)) الوصول للأطفال المكفوفين وضعاف البصر في 11 بلداً حول العالم لـ46 منظمة ومؤسسة.