«المرموم: فيلم في الصحراء»..قصص ترويها الطبيعة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عن بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء))، الذي سيقام في ((محمية المرموم الصحراوي))، خلال الفترة من 12 وحتى 21 يناير الجاري، تحت شعار ((قصص ترويها الطبيعة))، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى فتح آفاق واسعة أمام صناع الأفلام، وتوفير منصة مبتكرة قادرة على تمكين أصحاب المواهب والمبدعين من عرض أعمالهم وقصصهم المختلفة أمام الجمهور، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

برنامج ثري

وستطل نسخة المهرجان الثالثة ببرنامج ثري بالفعاليات والعروض النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وخلق بيئة تجمع المحترفين في صناعة الأفلام، لمشاركة خبراتهم ومعارفهم، وإلهام المواهب الجديدة للمشاركة في هذا المجال، إلى جانب تقديم تجربة ثقافية استثنائية لزوار الحدث من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

ويتضمن البرنامج عرض أكثر من 70 فيلماً ضمن أيام المهرجان، وتقديم أكثر من 30 ورشة عمل، تتناول أساسيات وتقنيات إعداد الممثل، وطرق حساب تكاليف الأفلام وميزانياتها، والفرق بين النص الدرامي والسينمائي، وفنون التصوير والإضاءة والمونتاج والتلوين، وطرق صناعة الأفلام الوثائقية والقصيرة، وأفلام الأطفال، وضوابط كل واحدة منها، وأهمية الدوبلاج الصوتي في الأعمال السينمائية العربية والعالمية، وغيرها.

ندوات

وتتضمن أجندة المهرجان أكثر من 10 ندوات وجلسات حوارية متنوعة، تشارك فيها نخبة من المتحدثين والمخرجين والمختصين بصناعة السينما ونجوم السينما، سيناقشون التحديات التي تواجه العاملين في مجالات ((الفن السابع))، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة، ومن بينها التصوير في دبي، وانخراط الفنان العربي في السينما العالمية، وكيفية تحليل المشهد السينمائي بطرق بسيطة وسليمة، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي في السينما العربية والعالمية، وتأثير الأفلام في توطيد الروابط بين الثقافات المختلفة.

وعلى مدار أيام المهرجان، سيشهد الجمهور باقة متنوعة من الأفلام القصيرة، التي تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب، وسيكون زوار ((المرموم)) على موعد مع العديد من العروض الموسيقية والتراثية، والمعارض والأعمال الفنية المستلهمة من تاريخ السينما المحلية، كما تخصص ((دبي للثقافة)) فيه مساحة واسعة، تضيء من خلالها على جماليات التراث الإماراتي وعناصره ومكوناته، والحرف التقليدية، ما يعكس حرص الهيئة على التعريف بالتراث الإماراتي، وتعزيز حضوره في مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تشهدها الإمارة.

شراكات

يذكر أن المهرجان سيقام بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، وهي: لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي الشريك الرئيس للمهرجان، و((بكل فخر من دبي)) شريك المأكولات والمشروبات، و((دبي للإعلام)) و((مجلس الإمارات للإعلام)) ومنصة آوان الرقمية الشركاء الإعلاميين، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهلا تاكسي (كريم) الداعمين للمهرجان، وفوكس سينما وصندوق الوطن، وفيجن 3000، وجاما للهندسة، وراين دانس، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز عكاس للفنون البصرية داعمي المحتوى.