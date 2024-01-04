صراع على لقبي «زعبيل للميل» و«دباوي ستيكس» اليوم

تنطلق، اليوم، خامس أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((عزيزي للتطوير العقاري))، والتي تتضمن 9 أشواط قوية.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: ((يسعدنا الترحيب مجدداً بأصدقائنا في مجموعة عزيزي للتطوير العقاري لرعاية أمسية مهمة للسباقات، في مضمار ميدان اليوم، التي تضم اثنين من السباقات المميزة على الأرضية الرملية والعشبية، وباقة من السباقات التنافسية الأخرى عالية القيمة، ونثمن عالياً رعايتهم للمرة الثانية في كرنفال سباقات دبي هذا الموسم، وهذا ليس غريباً عليهم، إذ ظلت عزيزي أحد أهم شركاء نادي دبي لسباق الخيل على مدار عدة مواسم سابقة، وترعى المجموعة سباق الفئة الأولى ((القوز سبرنت)) في أمسية كأس دبي العالمي، ونشكرهم مرة أخرى على دعمهم)).

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول ((زعبيل تيرف)) لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، إذ يبرز في هذا الشوط ((تراك أوف تايم)) لـ((إيكوري دي مونتلاهوك)) في أول مشاركة له في الدولة، ويمتلك في سجله عدداً من الانتصارات القوية في فرنسا، فيما يسعى ((لوكال داينستي)) لجودلفين إلى افتتاح سجل انتصاراته في سباقات الدولة، بالإضافة إلى ((غويمون)) لمحمد خالد عبد الرحيم.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني ((مينا من عزيزي)) لمسافة 1200 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، المشاركة الأولى لـ((هالويسينوغيني)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يعد المرشح الأول لنيل اللقب، إلا أنه سيواجه صاحب الخبرة ((مستر كافو)) لسلطان علي، الذي حل ثالثاً في آخر مشاركة له في المضمار العالمي، كما يبرز ((العربد)) لناصر عسكر كونه أحد المرشحين لخطف اللقب.

الشوط الثالث

ستكون الإثارة والقوة حاضرة في الشوط الثالث ((عزيزي فينيس)) لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، مع وجود ((سيتي ووك)) و((أوبند مايند)) لجودلفين، و((ينافس)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الرابع

يطمح ((نيفر شو ويكنيس)) لفترياتي هاي إلى تحقيق الانتصار الثاني هذا الموسم من بوابة الشوط الرابع ((عزيزي ريف)) لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بينما سيحاول ((جولدن آرش)) لـ((جاري السوب وشركائه)) أن يعود إلى سكة الانتصارات مجدداً، لكن الخطورة ستأتي من ((ليونز مين)) لحمدان سلطان علي السبوسي صاحب المركز الثالث في آخر مشاركته.

الشوط الخامس

يشارك ثلاثي جودلفين في الشوط الخامس ((تحضيري– جينيز جميرا)) لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، يتقدمهم ((ليجند أوف تايم)) و((موفي ميكر)) و((سولدير سيكريت))، فيما ستحاول ((جيولوجيست)) لـ((إيكليبس ثروبريد بارتينرز)) تسجيل انتصارها الأول، بالإضافة إلى ((ماجيستك ون)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشارك للمرة الأولى في الدولة.

الشوط السادس

يسعى ((ساوند موني)) لـ((آر آر آر للسباقات))، الذي توج الموسم الماضي بلقب ((مهب الشمال))، إلى التألق مجدداً في المضمار العالمي، عندما يشارك في الشوط السادس ((دباوي ستيكس)) لمسافة 1200 متر((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، إلا أن المنافسة ستكون شرسة مع وجود بطلي الجولتين الأولى والثانية من النسخة الثانية لـ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة))، وهما ((إيسترن ورلد)) لمحمد أحمد علي السبوسي، ((كولور أب)) لسيد حشيش، بالإضافة إلى وصيف الجولة الأولى ((توز)) لـ((إسطبل داكي)).

الشوط السابع

تبلغ الأمسية ذروتها مع الشوط السابع ((زعبيل للميل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، حيث ستكون المنافسة مثيرة بين كل من ((مربان)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشارك للمرة الأولى في سباقات الدولة قادماً من إنجلترا، كما لم يسبق له المشاركة على مسافة الميل من قبل، فيما يسعى ((ريال وورلد)) لجودلفين إلى استعادة اللقب، الذي حققه في العام 2022. ويبرز في هذا الشوط كذلك ((سان دوناتو)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم كونه أحد الأسماء المرشحة لنيل اللقب.

الشوط الثامن

سيخوض ((ما يطال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم اختباره الأول في ((ميدان))، عبر بوابة الشوط الثامن ((تحضيري- 2000 جينيز الإماراتي)) لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، عقب انتصاره الكبير، الذي حققه في سباق جبل علي الشهر الماضي، وبفارق كبير جداً على مسافة الـ 1200 متر، ولكنه سيواجه عدداً من الأسماء المرشحة لخطف اللقب، يتقدمها ((كوارتيير)) لـ((هاراس باج دو سول))، الذي يشارك للمرة الأولى، وفي رصيده 4 انتصارات متتالية.

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع ((عزيزي ريفييرا)) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إذ يتقدم المشاركين ((ماريندر)) لمحمد أحمد علي السبوسي، ((رويال دبي)) لسعيد سلطان الرحومي، إلا أن الخطورة تأتي من المتألق ((ميد إن دبي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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