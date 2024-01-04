110 متنافسين في بطولة مجلس دبي الرياضي للمديرين التنفيذيين للغولف

أعلن مجلس دبي الرياضي أن النسخة السابعة من ((بطولة مجلس دبي الرياضي للمديرين التنفيذيين للغولف)) التي تنظمها شركة سبورتس تو بيزنيس بالتعاون مع المجلس، ستنطلق غداً في ملاعب نادي ترامب الدولي للغولف في داماك هيلز، بمشاركة 110 مديرين تنفيذيين من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة يتنافسون في واحد من أجمل ملاعب الغولف من فئة 18 حفرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي في ملعب ترامب الدولي للغولف وتحدثت خلاله فوزية فريدون رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي وراسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير العام لشركة ((سبورت تو بيزنس)) منظم البطولة، ودروف فيرما الرئيس التنفيذي لشركة ثريو الراعي الذهبي للبطولة، وأراش جلالي الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، ونيل ميتشل الرئيس التنفيذي لشركة جات الاستشارية، وكابيل ديف أسطورة الكريكت الهندي.

وقالت فوزية فريدون: يواصل مجلس دبي الرياضي دعمه للبطولة الرائدة التي تواصل تحقيق أهدافها في نشر وتطوير الغولف، والأهداف المجتمعية والاقتصادية، وتسهم البطولة في دعم التنوع في الرياضات وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية في دبي ، كما تعزز العلاقات بين المديرين التنفيذيين وصناع القرار في الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة.

وأضافت: تشكل البطولة فرصة للتلاقي والتباحث والتعاون بين الشركات وتعزيز نمو قطاع الأعمال من خلال الرياضة، وتكوين شبكة علاقات عامة تجمعهم سوياً لتعزيز فرص التعاون والشراكة ويسرنا أن نواصل التعاون مع شركة (سبورت تو بيزنيس) لتنظيم البطولة التي تجمع بين الرياضة والسياحة الرياضية، ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل لتنظيم 70 بطولة غولف طوال العام.

وقال راسل يومانز: يسعدنا التعاون مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم نسخة جديدة من بطولة أساتذة الغولف.

وأكد دروف فيرما أن شركة (ثريو) تواصل دعم الغولف والرياضة في المنطقة، وقال: استمتعنا سابقاً بارتباطنا بكأس العالم للكريكت، ونحول تركيزنا إلى لعبة الغولف وسنعمل على تنظيم نسخة من بطولة المديرين التنفيذيين لأساتذة الغولف في حيدر آباد في مارس المقبل وسيتأهل الفائزون في نسخة دبي تلقائياً إلى نسخة حيدر آباد.

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