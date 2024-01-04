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بطولة عجمان لجمال الخيل العربي تنطلق اليوم

1/4/2024 7:28:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2024، بنسختها الـ21، بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، وتستمر ثلاثة أيام، ويشارك في البطولة، التي تقام على شاطئ الزوراء في عجمان، أكثر من 300 خيل من أنقى السلالات وأجملها، لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات وخارجها.

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عن عميق امتنانه وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على رعايتهم الكريمة، ودعمهم الكبير، وتشجيعهم المبارك لرياضة الفروسية عموماً، وبطولات جمال الخيل بوجه خاص، حيث أصبحت دولة الإمارات، بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة، مركز اهتمام عالمياً لرياضة الفروسية، ومركزاً حاضناً لمسابقات جمال الخيول.

وأشاد سموه برعاية صاحب السمو حاكم عجمان لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي، ما كان له أثر بارز في ترسيخ مكانة الإمارة في مجال رياضة الخيل والفروسية، وتبوؤ البطولة مركزاً سامياً بين مسابقات جمال الخيول العربية محلياً وإقليمياً، حيث تحظى بمشاركة مميزة ورفيعة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تأتي بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، في نسختها الجديدة، وقد حققت نتائج مميزة في تعزيز رياضة الفروسية وجمال الخيول العربية طوال السنوات العشرين الماضية، وتعتبر هذه الرياضة جزءاً أصيلاً ومهماً من مجتمع إمارة عجمان، حيث أضحت الإمارة منبراً قاطباً وجاذباً لملاك الخيول ومحبي رياضة الفروسية، وهذا ما نمضي عليه في مسيرة الآباء والأجداد من حب الخيول العربية، والحفاظ على التراث العربي الأصيل.

ترحيب

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالمشاركين في البطولة، مثمناً جهود أندية الفروسية في الإمارات، واللجنة المنظمة، ووسائل الإعلام، ولكل من يشارك في إنجاح هذه البطولة، كما أعرب سموه عن أمنياته بالتوفيق للجميع، وقضاء وقت ممتع مع بطولة عجمان لجمال الخيل العربي.

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