بارك يونغ: منصات التتويج طموحي مع «الزعيم»

يواجه الكوري الجنوبي بارك يونغ-وو، لاعب متوسط ميدان العين تحديات كبيرة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، إذ يتعين عليه تأكيد جدارته بالدفاع عن شعار فريقه والتواجد باستمرار ضمن القائمة الرئيسة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة في نفس مركزه، كما أنه يأمل في متابعة نجاحاته التي بدأها مع فريقه السابق أولسان الذي حصل معه على لقب الدوري الكوري قبل انتقاله أخيراً للعين.

ويعتبر بارك يونغ-وو (29 عاماً) أحد أبرز لاعبي وسط الميدان، وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الكوري الجنوبي الموسم الماضي، ولعب 195 مباراة مع فريقه السابق أولسان هيونداي الكوري، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 8، كما سجل هدفين، وصنع هدفًا في 60 مباراة مع فريق إف سي سيئول.

طموح

وأوضح بارك أنه قدم إلى فريق العين من ناد كبير حصل معه على بطولات عدة ولذلك فإن طموحاته الاستمرار في اعتلاء منصات التتويج مع ((الزعيم)). وكشف بارك عن حالة عدم الرضا التي سادت جماهير فريقه السابق بعد انتشار خبر انتقاله للعين، موضحاً أن أنصار النادي قادوا حملة لبقائه مع أولسان، كما ظل يتلقى اتصالات من أقاربه يطالبونه بعدم المغادرة، غير أن الأمور كانت حسمت بالفعل، وقال: لم يكن الأمر سهلاً على محبي بارك وأنصار النادي والقريبين مني بالفريق الذين أكدوا عدم رغبتهم في مغادرتي، لغيرتهم على النادي.

أكد بارك يونغ-وو، جاهزيته وحماسه الكبير للانسجام مع زملائه اللاعبين والجهاز الفني للعين والعمل بجدية من أجل شعار الفريق بجميع البطولات، وقال: الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، في اجتماعاته مع اللاعبين يمنحهم الدافع ويعزز معنوياتهم لتحقيق الطموحات، وهو من الشخصيات الرياضية القيادية التي تهتم بتطوير المفاهيم الاحترافية.

الآسيوية

وعن استحقاقات دوري أبطال آسيا بعد وصول العين لثمن النهائي، قال: ندرك أن المهمة في كل مرحلة تكون أقوى من سابقتها والفرق التي تأهلت قوية، ومهمتنا لن تكون سهلة ولكن العين هو الفريق القوي والذي تعرفه كل القارة وأثق بأنه يمكننا تحقيق نتائج جيدة في البطولة الآسيوية، وفي حال وصول العين للنهائي مع أحد أندية الشرق، أتوقع مواجهة فريق كوري لأن الأندية الكورية تركت انطباعاً جيداً في البطولة الآسيوية.

واعتبر بارك أن نسخة كأس العام 2002 التي استضافتها كوريا واليابان، كانت نقطة تحول في حياته لما أحدثته من حراك رياضي كبير، وتحدث عن بدايته، وقال: كنت ألعب كرة القدم منذ السابعة غير أن بدايتي الفعلية كانت في العاشرة من عمري بعد كأس العالم إذ بدأت البحث عن موطئ قدم لي للعب بانتظام وسط الزخم والاهتمام الكبير بكرة القدم.

وأشار بارك يونغ-وو، إنه وخلال الأشهر الأربعة التي قضاها بالعين تعلم بعض الكلمات العربية مثل ((السلام عليكم، وعليكم السلام، وكيف الحال، والحمد لله، ويا هلا، وصباح ومساء الخير))، وغيرها.

وعبر عن إعجابه بمدينة العين وطبيعتها ومعالمها السياحية، لافتاً إلى أنه يستمتع بحياته الأسرية فيها، وأرسل دعوة لوالديه للحضور.

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