«بلاي أوف» دوري الصالات يبدأ 14 يناير

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات برمجة ((البلاي اوف)) لدوري كرة قدم الصالات، وتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي، بحضور شهاب العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية، وممثلي الأندية، وكريم خليل المدير التنفيذي وسكرتارية اللجنة.
ويلتقي اتحاد كلباء ثالث الدوري مع دبا الحصن يومي 14 و18 الجاري، وتقام المباراتان بصالة اتحاد كلباء لأفضليته، كونه صاحب المركز الثالث، ويلعب الفائز مع البطائح في المرحلة الثانية في مباراتين بصالة نادي البطائح يومي 22 و26 الجاري، ويتأهل الفائز مع خورفكان صاحب المركز الأول في ثلاث مباريات، خلال أيام 30 يناير و3 و6 فبراير، وسيكون خورفكان ضيفاً على منافسه أو المتأهل له، بينما يلعب خورفكان المباراتين الثانية والثالثة على ملعبه، وفي حال فوز أحد طرفي النهائي في المباراتين الأولى والثانية، تصبح المباراة الثالثة لاغية، ويتوج الفريق الفائز بالمباراتين الأولى والثانية بدرع الدوري العام.
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