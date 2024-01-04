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«بلاي أوف» دوري الصالات يبدأ 14 يناير

1/4/2024 7:28:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات برمجة ((البلاي اوف)) لدوري كرة قدم الصالات، وتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي، بحضور شهاب العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية، وممثلي الأندية، وكريم خليل المدير التنفيذي وسكرتارية اللجنة.

ويلتقي اتحاد كلباء ثالث الدوري مع دبا الحصن يومي 14 و18 الجاري، وتقام المباراتان بصالة اتحاد كلباء لأفضليته، كونه صاحب المركز الثالث، ويلعب الفائز مع البطائح في المرحلة الثانية في مباراتين بصالة نادي البطائح يومي 22 و26 الجاري، ويتأهل الفائز مع خورفكان صاحب المركز الأول في ثلاث مباريات، خلال أيام 30 يناير و3 و6 فبراير، وسيكون خورفكان ضيفاً على منافسه أو المتأهل له، بينما يلعب خورفكان المباراتين الثانية والثالثة على ملعبه، وفي حال فوز أحد طرفي النهائي في المباراتين الأولى والثانية، تصبح المباراة الثالثة لاغية، ويتوج الفريق الفائز بالمباراتين الأولى والثانية بدرع الدوري العام.

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