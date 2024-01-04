14 منتخباً تستعد في الإمارات لكأسي آسيا وأفريقيا

اختار 14 منتخباً آسيوياً وأفريقياً الإمارات لإقامة معسكرات الاستعداد لنهائيات كأس آسيا ((قطر 2023))، التي تنطلق 12 الجاري وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، ونهائيات كأس أفريقيا المقررة في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، إضافة إلى خوض عدد من التجارب الودية للوقوف على اللمسات الأخيرة قبل انطلاق البطولتين القاريتين.

ونجحت الإمارات في جذب كل هذه المنتخبات بفضل ما تنعم به من منشآت رياضية عالمية، وعوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة وخدمات الإقامة الراقية والفخمة، إلى جانب روعة الطقس وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة، إضافة إلى توافر الأمن والأمان لضيوف الدولة، ما يضمن نجاح المعسكرات ويساعد المنتخبات على تحقيق أهدافها.

وتضم القائمة 11 منتخباً من آسيا، هي: الإمارات، البحرين، عمان، سوريا، العراق، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، ماليزيا، أستراليا، الصين، وأوزباكستان، الذي غادر دبي الثلاثاء الماضي بعد انتهاء معسكره بنادي النصر، إضافة إلى 3 منتخبات أفريقية، هي: أنغولا والكونغو الديمقراطية وبوركينافاسو.

وبدأ منتخب الإمارات معسكره في أبوظبي الأسبوع الماضي على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات، وخاض تجربة ودية واحدة فاز فيها على قيرغيزستان بهدف دون رد الجمعة الماضي، ويختتم ((الأبيض)) معسكره التحضيري بتجربة ودية ثانية تجمعه مع منتخب سلطنة عُمان في استاد آل نهيان، غداً. وينافس ((الأبيض)) في المجموعة الثالثة مع منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، حيث يفتتح مشواره بلقاء منتخب هونغ كونغ 14 الجاري.

وبدأ المنتخب العماني تحضيراته في أبوظبي منذ 17 ديسمبر الماضي تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وتضمن برنامجه الإعدادي تجربتين وديتين، فاز في الأولى على نظيره الصيني، الذي يستعد بدوره في الإمارات، بهدفين دون رد باستاد بني ياس الجمعة الماضي، ويختتم تحضيراته بمواجهة منتخبنا قبل المغادرة إلى الدوحة.

وأثنى إيفانكوفيتش، مدرب سلطنة عمان، على نجاح المعسكر، وقال: المباراة الودية المقررة أمام ((الأبيض)) مهمة للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين قبل الانتقال إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات آسيا.

وأضاف: بكل تأكيد هي البطولة الأقوى على المستوى القاري، وحسب التوقعات ستكون تنافسية بالنظر لقوة المنتخبات المشاركة، وهناك أيضاً منتخبات تتألف من لاعبين يوجدون ضمن أندية أوروبية كبيرة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا.

سوريا

من جهته، وصل منتخب سوريا لكرة القدم إلى دبي السبت الماضي، للانتظام في معسكر تدريبي بملعب نادي شباب الأهلي في الممزر، استعداداً للحدث القاري، وسيلعب ((نسور قاسيون)) مباراتين وديتين خلال المعسكر، مع منتخبي قيرغيزستان وماليزيا، اليوم، والاثنين المقبل قبل السفر إلى قطر.

قيرغيزستان

وبدأ منتخب قيرغيزستان المرحلة الثانية من تحضيراته لكأس آسيا تحت قيادة المدرب السلوفاكي ستيفان تاركفيتش بمعسكر في الإمارات من 17 ديسمبر الماضي ويستمر حتى الغد، وتضمن البرنامج التحضيري لمنتخب قيرغيزستان 3 مواجهات ودية، لعب منها اثنتين أمام أوزباكستان والإمارات، ويلتقي اليوم نظيره السوري، وتلعب قيرغيزستان ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات السعودية وسلطنة عُمان وتايلاند.

العراق

واختار منتخب العراق الأول لكرة القدم إقامة معسكره التحضيري للبطولة في أبوظبي، الذي يستمر حتى 11 الجاري، بقيادة مدربه الإسباني كاساس، ويلعب ((أسود الرافدين)) في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان وفيتنام وإندونيسيا، ويتضمن البرنامج الإعدادي في الإمارات مباراة ودية غداً أمام نظيره الكوري الجنوبي، الذي وصل بدوره أول من أمس إلى أبوظبي للدخول في معسكر تحضيري.

وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم إن المنتخب بقيادة المدرب الألماني يورغن كلينسمان، إلى جانب عدد من اللاعبين المقيمين في كوريا وأوروبا وصلوا إلى الإمارات، وانضم إليهم لاعبون آخرون من أوروبا، من أبرزهم سون هيونغ- مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وهوانغ هي- تشان من ولفرهامبتون وأندررز الإنجليزي وأوه هيون- جيو ويانغ هيون- جون من سلتيك الأسكتلندي، وسيكون لي كانج- إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي آخر من يسجل وصوله إلى المعسكر اليوم.

وتتوجه بعثة كوريا إلى الدوحة 10 الجاري، حيث يلعب في المجموعة الخامسة، التي تضم الأردن والبحرين وماليزيا.

ووصل منتخب أستراليا أول من أمس إلى أبوظبي لإقامة معسكره التحضيري استعداداً لمنافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا التي يستهلها بمواجهة الهند 13 الجاري، ويخوض منتخب أستراليا، بطل كأس آسيا 2015، مباراة ودية بعد غد أمام البحرين بملعب بني ياس.

أفريقيا

وفي إطار الاستعدادات لكأس أفريقيا للأمم، يلتقي منتخب أنغولا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية غداً في أبوظبي، و10 الجاري مع منتخب بوركينافاسو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز