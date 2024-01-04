الروماني ميريل رادوي يقود الجزيرة

أكمل نادي الجزيرة اتفاقه مع المدرب الروماني ميريل رادوي ((42 عاماً))، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الحالي خلفاً للهولندي فرانك دي بور، الذي تم إعفاؤه من مهمته عقب تراجع نتائج الفريق.

وأعلن نادي البطائح في بيان أمس رحيل رادوي بالتراضي. متوجهاً بالشكر إلى المدرب لمجهوده الذي قاد الفريق إلى تحقيق نتائج رائعة واحتلال موقع متميز في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وبإكمال الجزيرة التعاقد مع المدرب الروماني ، يودع الجزيرة المدرسة الهولندية التي ظل يعتمد عليها خلال الثماني سنوات السابقة التي تبدل خلالها 6 مدربين على القيادة الفنية، بداية بالمدرب تين كات 2016 - 2017، وخلفه مارسيل كايز في 2017 - 2018، وبعده منح النادي الثقة للمدرب داميان هيرتوغ في 2018 - 2019 وأعقبه يورغن ستربيل في تجربة امتدت 3 أشهر فقط، أشرف خلالها على الإعداد والجولات الأولى في الموسم وتمت إقالته وعاد مارسيل كايزر من جديد وقاد الفريق في 4 مواسم متتالية من 2019 حتى 2023 وأحرز معه بطولة الدوري.

ومع بداية الموسم الحالي تعاقد النادي مع فرانك دي بور الذي لم يحقق الطموحات ما جعل الإدارة تقررإنهاء التعاقد معه في ديسمبر الماضي وتكليف دي كليرك مؤقتاً والذي أشرف على مباراة واحدة.

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