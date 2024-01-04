سعود المعلا: التظاهرة التراثية تعزز الهوية الوطنية وترسخ الموروث الشعبي في نفوس الأجيال

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، ختام فعاليات مهرجان أم القيوين الثامن عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان اللبسة في أم القيوين، كما شهد السباق الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز ((الظبي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمضمر عبيد محمد الكتبي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، و((مشكورة)) لعبيد نادر مردد بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و((المدينة)) لعمير علي الكتبي بكأس صاحب السمو حاكم أم القيوين.

وكانت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة من نصيب ((غند)) لهجن المرقاب، والمضمر خميس الزرعي، وأحرزت ((قيادة)) لمحمد عتيق العامري كأس صاحب السمو حاكم عجمان، وذهبت كأس صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى ((آراء)) لرامس محمد العامري، وحصدت ((الأندلس)) لمحمد فرج الظاهري كأس صاحب السمو حاكم الفجيرة، بينما كانت كأس سمو ولي عهد أم القيوين من نصيب ((رجوى)) لهجن المرقاب، والمضمر خميس الزرعي.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد أم القيوين بتتويج وتسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى من الأشواط، وتكريم كل من أسهم ودعم المهرجان.

وأقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مأدبة غداء على شرف ضيوف المهرجان، ورحب بالضيوف المشاركين في سباقات المهرجان، والحضور من أبناء القبائل والمتابعين، الذين توافدوا على ميدان اللبسة لمتابعة الحدث.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أن هذه التظاهرة التراثية تعد من أهم الملتقيات بين أبناء القبائل من دولة الإمارات بإخوانهم من مختلف الدول الخليجية الشقيقة، وفرصة للتنافس الشريف بين أصحاب الهجن العربية، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الموروث الشعبي في نفوس الأجيال، مما يسهم في المحافظة على الهوِيّة العربية الأصيلة والعادات والتقاليد، التي ورثناها عن الآباء والأجداد.

وألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية عبرت عن مشاعر الاعتزاز بالانتماء للقيادة والدولة، التي تحرص على دعم تنظيم المهرجانات والفعاليات التراثية وسباقات الهجن العربية الأصيلة بشكل خاص، التي تعد أحد مكونات ملامح الهوِية الإماراتية.

حضر المأدبة الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا وسيف حميد سالم.

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