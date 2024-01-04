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تشكيل جديد لشركة الكرة في نادي الشارقة

1/4/2024 7:28:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر نادي الشارقة إعادة تشكيل شركة نادي الشارقة لكرة القدم، وتوزيع المهام، ويضم التشكيل عبدالله محمد العجلة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيساً للشركة، ومحمد علي جابر الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، ورئيس إدارة الشؤون القانونية، نائباً لرئيس الشركة، والأعضاء عمران محمد الجسمي مشرفاً على الفريق الأول، وحسن أحمد الحمادي مشرفاً على فريق الرديف والمراحل السنية، وجاسم محمد الدوخي، وإبراهيم سيف بن غافان مديراً للاحتراف، والدكتور مشعل عبد الوهاب القواضي رئيساً للجنة الفنية.

يأتي هذا التغيير في إطار الخطوات الاستراتيجية لتعزيز قدرات النادي، وضمان تحقيق أفضل النتائج في المنافسات الرياضية.

اجتماع

من ناحية أخرى، وجّه النادي، إدارة شركة كرة القدم بسرعة الاجتماع لإعادة تشكيل اللجنة الفنية، برئاسة الدكتور مشعل عبد الوهاب، حتى تستطيع أن تباشر مهامها، ويأتي من ضمنها التخطيط والتنسيق مع مدرب الفريق الأول بخصوص الانتدابات، واختيار اللاعبين، ووضع الخطط الاستراتيجية بعيدة وقصيرة المدى، في ما يخص الجوانب الفنية، ورفعها للشركة ومجلس إدارة النادي، للنقاش حولها واعتمادها، كما ستقرر الشركة في اجتماعها الأول، تكملة أي هياكل مطلوبة، والبدء في العمل لاستغلال فترة التوقف في معالجة أي مشكلة، وإزالة أي معوق يواجه الفريق.

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