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26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لكأس آسيا

1/4/2024 7:28:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة من 12 الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، تضم القائمة 26 لاعباً من 31 لاعباً شاركوا في المعسكر الإعدادي في أبوظبي، وهم خالد عيسى، وعلي خصيف، وخالد توحيد في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبدالرحمن صالح، وعبدالله إدريس، وبدر ناصر في الدفاع، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، وطحنون الزعابي، وعبدالله حمد، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو ليما، وعلي صالح في خط الوسط، وسلطان عادل، وعلي مبخوت، وكايو كانيدو في الهجوم.

ويخوض المنتخب مباراة ودية أمام منتخب عمان غداً باستاد آل نهيان، وتتوجه بعثة المنتخب إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل.

ويلعب منتخبنا أولى مبارياته في البطولة الآسيوية أمام منتخب هونغ كونغ يوم 14 الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتسود حالة من التفاؤل الشارع الرياضي الإماراتي بعدما نجح البرتغالي باولو بينتو، مدرب المنتخب، في إعادة ((الأبيض)) إلى طريق الانتصارات، عبر تحقيق 6 انتصارات متتالية منذ توليه تدريب الفريق في يوليو 2023.

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