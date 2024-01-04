325 شوطاً في مهرجان ولي عهد دبي للهجن غداً

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن، عن اكتمال كافة الترتيبات لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، والذي ينطلق غداً، ويستمر حتى 17 يناير الجاري، ويشتمل على 325 شوطاً، في مشاركة ضخمة لأهل الهجن من أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي أمس، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، عبدالرحمن أحمد أمين مدير القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام.

وقال علي بن سرود إن الإعلان عن انطلاق المهرجان، يأتي في إطار الاهتمام المستمر من قِبَل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الحدث، بإحياء التراث الشعبي الأصيل، وغرسه في نفوس الأجيال، ما يعكس التزام سموه الدائم بتعزيز التراث والثقافة المحلية.

وأضاف: الحدث الراقي مظهر من مظاهر الفخر الوطني والتراث الأصيل، الذي يحمل في طياته تراثنا وثقافتنا الغنية، ويتسم المهرجان في 2024 بالفعاليات الرياضية المثيرة والمنافسات الشيقة، التي تعزز الفخر الوطني، والترابط الاجتماعي بين أبناء الإمارات وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد علي بن سرود استكمال الترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة السابعة من المهرجان، مشيراً إلى أنه يعتبر من أبرز المهرجانات في موسم السباقات.

وأضاف أن أهل الهجن يرون في هذا المحفل، الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبهم، فرصة للتباري والمنافسة بروح رياضية في سباقات الهجن.

تفاصيل

وأوضح علي بن سرود أن المهرجان الحالي سيضم 325 شوطاً، منها 116 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لهجن أبناء القبائل، وأشار إلى أن التنافس بين هجن أبناء القبائل سيكون على أشده، حيث يتنافسون من أجل حصد 24 رمزاً، منها 9 كؤوس، و9 بنادق، شداد و3 خناجر، بالإضافة إلى سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، وسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج، وقال: الجوائز النقدية بالمهرجان ستكون حافزاً كبيراً لملاك الهجن.

وتوقع علي بن سرود مشاركة كبيرة من قبل ملاك الحلال، وأشار إلى أن أبواب التسجيل ستظل مفتوحة قبل انطلاق المنافسات بيومين فقط، يتيح لملاك الهجن فرصة تقييم حلالهم وجاهزيته للمشاركة في السباقات، وقال: المهرجان يتخلله إقامة مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي ((فطامين))، والذي ستعرض من خلاله أكثر من 245 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، وتوقع بن سرود أن يحقق المزاد نجاحاً باهراً، امتداداً لنجاحاته السنوية.

ورحب المدير التنفيذي للنادي بالمشاركين القادمين من دول مجلس التعاون، مشيداً بحرصهم على تحديث بياناتهم ومطاياهم مبكراً، متوقعاً أن يشهد المهرجان مشاركة واسعة من الأشقاء في دول مجلس التعاون، الذين يسعون دائماً لتقديم أفضل ما لديهم في المهرجان.

تغطية شاملة

وأكد عبد الرحمن أمين، أن تغطية قنوات دبي الرياضية لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، ستكون شاملة، تغطي كل الجوانب، وقال: ((التعاون بيننا وقناة ياس مستمر ودائم، وتشتمل تغطيتنا في قناة دبي ريسنج على النقل المباشر لجميع السباقات، بالإضافة إلى برنامج ((الأصايل))، الذي يسبق السباقات، بالإضافة إلى برنامج ((أهل الهجن))، الذي يقوم بتغطية ردود الأفعال ما بعد السباقات، وما ترتب عليها من نتائج، كما سنقوم بنقل مباشر للمزاد المصاحب للمهرجان، ونحرص على إنتاج وثائقيات قصيرة وخفيفة، تغطي الأحداث الخارجة عن المألوف، التي يتوقع حدوثها في المهرجان)).

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