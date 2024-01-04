الغيلاني يحلق بكأس اليمامة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

حلقت إسطبلات الوثبة بكأس اليمامة للأفراس بعد فوز الفارس عبدالرحمن سعيد الغيلاني بلقب السباق ضمن منافسات اليوم الثالث لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة والذي أقيم لمسافة 119 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بتنظيم من نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبمشاركة 120 فارساً وفارسة.

وتوج الغيلاني باللقب على صهوة ((اس في جيسيكا)) بعد مستوى مميز قاده لصدارة المرحلة الأخيرة رغم احتلاله المركز العشرين في المرحلة الأولى ثم المركز السادس عشر في الثانية ليواصل تقدمه إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة ويحسم اللقب بزمن بلغ 4.17.51 ساعات بعد منافسة قوية مع الوصيف سعيد أحمد الشامسي الذي امتطى صهوة ((رو بالادا)) لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 4.17.55 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس حمد حميد علي التميمي على صهوة ((غوزلا)) لإسطبلات F3-1 مسجلاً زمناً قدره 4.17.59 ساعات، واحتل المركز الرابع الفارس عبدالله علي العامري على صهوة ((رو فانتستيكا)) لإسطبلات F3 مسجلاً زمناً قدره 4.18.27 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس حميد حمود الجنيبي على صهوة ((بونارا ذا بلاك بيرل)) لإسطبلات الريف مسجلاً زمناً قدره 4.18.31 ساعات، يليه في المركز السادس الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة ((اتش سي جلال)) لإسطبلات الريف عجبان 4 مسجلاً زمناً قدره 4.18.36 ساعات.

تتويج

وقام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل بالكأس الذهبية والوصيف بالفضية والفائز بالمركز الثالث بالكأس البرونزية، كما حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني 180 ألف درهم، المركز الثالث 160 ألف درهم، المركز الرابع 50 ألف درهم، المركز الخامس 35ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب إن سباق كأس اليمامة للأفراس شهد مشاركة واسعة انعكس إيجاباً على مستوى المنافسة بين الفرسان الذين يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة ليحسم إسطبل الوثبة الصراع باللقب بعد منافسة ساخنة، مشيراً إلى أن التنوع بين الإسطبلات الفائزة في مختلف سباقات المهرجان يعد من المشاهد المميزة التي تؤكد المستوى المميز في جميع فعاليات الحدث.

وأضاف العظب إن الأنظار تتجه غداً إلى كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة المتوقع أن يشهد منافسة كبيرة من أقوى الإسطبلات في الدولة صاحبة الخبرة الطويلة مما سينعكس على قوة مستوى السباق في مسك ختام الحدث الكبير، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في السباق الرئيس غداً.

وأهدى علي خلفان الجهوري مدرب إسطبلات كأس اليمامة للأفراس إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مالك إسطبلات الوثبة، مشيراً إلى أن الفرحة جاءت مضاعفة بعد الإنجاز الكبير في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة عبر الاسم الجديد الفرس ((جيسيكا)) لأنها أكملت 4 أشهر في الإمارات بعد انضمامها حديثاً إلى اسطبلات الوثبة في مشهد مميز يؤكد الإمكانيات الكبيرة لاسطبلات الوثبة في التطوير المستمر وتدعيم الإسطبل بأسماء جديدة ومميزة.

وأضاف الجهوري لـ ((البيان)) إن الفرس ((جيسيكا)) كانت المرشحة الثانية في السباق ولم يتوقعوا أن تقدم الأداء الباهر الذي يقودها للفوز باللقب وإنما كانت التوقعات أن تنافس على المراكز المتقدمة في ظل الصراع القوي على اللقب بين مختلف الإٍسطبلات والأفراس، لافتاً إلى أن أهم طموحاتهم في الموسم الجاري إحراز لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.

من جانبه، أعرب البطل عبدالرحمن الغيلاني من إسطبلات الوثبة عن بالغ سعادته بإحراز اللقب في ظل المنافسة القوية والصعبة في مهرجان يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وأضاف لـ ((البيان)) إن الفرس البطلة أثبتت جدارتها بعد الانضمام حديثاً لإسطبلات الوثبة التي تضم مجموعة مميزة من الأفراس بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مالك الإسطبل، ومتابعة المدرب علي خلفان الجهوري، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في سباق الغد الرئيسي.

وأكد الغيلاني إن طموحاته كبيرة هذا الموسم بعد اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية، حيث حقق المركز الثالث في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للإسطبلات الخاصة لينجح في إحراز المركز الأول بمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، متمنياً أن يحالفه التوفيق في المنافسات المقبلة.

وقال سعيد الشامسي الفائز بالمركز الثاني إن الفرس ((بالادا)) تعتبر من الأسماء الحديثة التي انضمت إلى إسطبلات M7 قبل نحو شهر، وأثبتت أنها رقم صعب بعد الأداء المميز رغم صعوبة السباق خاصة في المرحلة الأخيرة بسبب تواجد مجموعة كبيرة من المنافسين من مختلف الإسطبلات، موضحاً أنه توقع صعوبة المنافسة بسبب دفع العديد من الإسطبلات بمجموعة مميزة من الأفراس تملك إنجازات مميزة في الماضي أبرزها إسطبلات F3.

وأكد الشامسي إنه سعيد بوجود بطلة جديدة من خيول M7 في قائمة الفائزين بمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، ويتمنى أن تتواصل الإنجازات والنتائج المميزة لإسطبلات M7 عبر كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في ختام المهرجان غداً.

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