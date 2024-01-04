نسبتْ العربُ كلَّ عجيب إلى وادي عبقر؛ فإذا استعظموا شيئاً قالوا: هذا عبقري! قال الراغب: ((عبقر: هو موضع للجن، ينسب إليه كل نادر من إنسان وحيوان، وثوب)).

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سَأَلتُ أَبَا عَمْرو بْن ‌الْعَلَاء ‌عَن ‌العبقري فَقَالَ يُقَال: هَذَا عبقري قوم كَقَوْلِك: هَذَا سيد قوم وَكَبِيرهمْ وقويهم.

قال طرفة بن العبد:

‌مَن ‌عائِدي ‌اللَّيلَةَ أم مَن نَصيحْ

بِتُّ بِنَصْبٍ، فَفُؤادي قَريحْ

عالَينَ رَقماً، فاخراً لَونُهُ

منْ عَبْقَرِيٍّ، كَنَجيعِ الذّبيحْ

وفي اللسان: هو أبرد من عبقر، ويرويه أبو عمرو بن العلاء: أبرد من عبّ قر، والعب اسم للبرد الذي ينزل من المزن، وهو حب الغمام، فَالْعَيْنُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الْحَاءِ. والقُرُّ: البَردُ؛ وأَنشد:

‌كأَنَّ ‌فَاهَا ‌عَبُّ قُرٍ باردٌ

أَو ريحُ مِسْكٍ مَسَّه تَنْضاحُ رِكْ

وَيُرْوَى: كأَنَّ فَاهَا عَبْقَرِيٌّ بَارِدٌ..

ولقد حدَّثنا الرواة عن شياطين الشعراء، كما حدثونا عن وادي عبقر؛ الذي تسكنه الجن، بل إن الشعراء أنفسهم حدثونا في أشعارهم عن أسماء شياطينهم، ((‌فلاحظ ‌بن ‌لاحظ)) شيطان امرئ القيس، و((أبو مسحل)) شيطان الأعشى، و((هبيد)) شيطان عبيد بن الأبرص، ((وهارد)) شيطان النابغة.

وكان الشاعر القديم صاحباً للجن والجن أهل قوة، ووحشة، وخفة، وجسارة تخترق الحجب. ‌قال ‌حسان:

ولي ‌صاحبٌ ‌من ‌بني الشيصبان

فطـــــــــوراً أقـــــــــــــــول وطــــــــــــوراً هـــــــــــــــوه

ولعله إنما خاطبه حيث قال:

أسألت رسم الدار ألم تسأل..؟

وقال قيس بن الخطيم:

أتعرف رسماً كاطراد المذاهب..؟

وقد سار على هذا النهج عمر بن أبي ربيعة وهو إسلامي حضري مكي فقال مثلاً:

ألم تسأل الأطلال فالمتربعا

وكتب الأدب مشحونة بمثل هذا!

ولم تقتصر خرافة الجن على الأدب، بل تعدته إلى الحماسة والشجاعة والقتال!

فهذا ((تأبط شراً)) ثابت بن جابر بن سفيان، كان يدعي أنه لقي الغول، ويصف ذلك في الشعر؛ ومما يروى له:

‌ونار ‌تنورتها ‌موهناً

فبت لها مدبراً مقبلا

فأصبحت والغول لي جارة

فيا جارتا لك ما أغولا