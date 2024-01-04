جدتي التي لم يفتها شيء!

في تفاصيلنا اليومية، عندما كنا نمارس الحياة بالبساطة المثلى التي اعتدناها، كان الكبار لا يتوقفون عن إطلاق تلك المقولات العميقة التي تشبه كلام الفلاسفة الكبار، والتي كلما أعدنا اليوم تذكرها وتأملها شعرنا بذات الألم أو الدهشة أو حتى الفرح الذي انتابنا حين سمعناها للمرة الأولى، لقد كنا نعدها نصائح ثقيلة لا تحتمل، وكنا نضحك عليها، اليوم ها نحن نستعيدها بكل التبجيل الذي فاتنا سابقاً!

كانت جدتي لأمي تمتلك قاموسها من الأمثال والحكايات والمقاربات الحكيمة، كانت سيدة قوية الشخصية رغم يتمها المبكر، تمتلك ذائقة فائقة في إعداد الطعام، واختراع أطعمة وأكلات لم تكن معروفة، ببساطة لقد كانت تمتلك موهبة اختراع الأشياء.

حتى في أساليب معاقبتنا كأطفال كانت تخترع طرقاً غريبة بعض الشيء، ما زلنا نتذكرها ونستعيدها، فإذا تأخرنا في العودة للبيت وقت الغداء كانت تنذرنا، ثم تسمح لنا بالجلوس لتناول الطعام، تاركة تلك العبارة الرنانة تتأرجح أمام أعيننا، تقول ((في المرة القادمة إذا أتيتم متأخرين لن يكون هناك طعام غداء، سيكون في القدر شيء آخر تماماً))! ولقد تحديناها يوماً لنرى ماذا ينتظرنا، وفعلاً رأينا، لقد كان القدر خالياً إلا من حجر يملأه!

وإذا أكلنا بسرعة كانت تقول: لماذا السرعة لن يفوتكم شيء، لا أحد يركض خلفكم، إذا جاهرتها جارتها بالصراخ وافتعال معركة نسائية تافهة كانت تدعها تثرثر صارخة بينما كانت هي تتسلى بقرع قدر أو برميل فارغ وبصوت يغطي على صوت الجارة، يقول لها جدي: اسمعيها، تقول له: لن يفوتني سوى القيل والقال!

أتذكرها كثيرها، أترحم على أيامها، وحكمتها، أتساءل لماذا لم يعد الناس يمتلكون حكمة جداتهم وأهلهم السابقين، ما الذي فاتهم أن يتعلموه منهم، لقد أعطونا كل خلاصاتهم، لم يتركوا شيئاً لم يقولوه لنا، أستعيد حكاياتها مع جارتنا وأنا أقرأ محمود درويش يقول:

((واليوم أخطو برفق أكثر بعد أن ركضت لوقت طويل خوفاً من أن يفوتني شيء وفاتني كل شيء))، لكن جدتي لم يفتها أي شيء!