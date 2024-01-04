حرب المنافع

إنهم ذاهبون إلى حيث لا يعلمون.

كل هؤلاء المتحاربون اختاروا سياسة إشعال النار، ولم يفكروا لحظة بطريقة إطفاء ما يشعلون، وأول هؤلاء بنيامين نتانياهو، الذي يحاول بكل جهده أن يوسع دائرة الموت والدمار، ومن بعده سكان المنتجعات، قادة حماس، من ضحوا بنائب رئيس الحركة صالح العاروري فتركوه في بيروت، وأين؟ في بؤرة تجمع الاستخبارات الإسرائيلية، في الضاحية الجنوبية، التي هرب منها زعيمها، واختبأ في منطقة قريبة من السفارات والطوائف المتحالفة معه، وربما في الخارج، وثالثهم يأتي من صدق بأنه قوة إقليمية تتحكم في المنطقة من البحر الأحمر إلى الخليج، فإذا بالنار توقد تحت قدميه وهو لا يدري!

قد يكون نتانياهو، بصفته الشخصية، يعلم ماذا يفعل، وأقول بصفة شخصية، لأنه متورط في تلك القضايا والدعاوى، التي تلاحقه منذ سنوات، ولم ينقذه من المحاكمات العلنية إلا وجوده في منصب رئيس الوزراء، ومع كل مرحلة ضعف يمر بها يستحدث أزمة تطيل حياته السياسية، لهذا نراه يخرج علينا بخطة يومية تلغي خططه السابقة حتى اقترب من النهاية المطلوبة منه أمريكياً وعالمياً، فاستحدث الوسيلة التاريخية لأسلافه، منذ تفجير فندق الملك داوود، واغتيال الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك همرشولد في الأربعينيات، ونقل المواجهة إلى دمشق و((كرمان)) الإيرانية، ليستفز الآخرين، وتزداد الفوضى التي ستحتاج إلى سنوات، يأمل هو أن يستمر في السلطة خلالها!

أما حماس فهي ليست أكثر من أداة، مثلها مثل حسن نصر الله والحوثيين، ونهاية العاروري تثبت ذلك بكل وضوح، فقد قُتل بين حلفائه، من قالوا إنهم كفيلون بحمايته، وراح ضحية تصديق الوعود الكاذبة، بعد أن خدرته روايات الانتصار في 7 أكتوبر، وهو انتصار زائف، مثله مثل السراب، ظهر فجأة، واختفى بعد أن طال الدمار مليوني مواطن فلسطيني، ودمرت غزة بكاملها، وقد تدمر مناطق أخرى في دول أخرى، وما زال خالد مشعل يحدثنا عن ((مغامرة مدروسة))، ولا نعرف على يد أي معلم ((جاهل)) درسها!

هذه حرب منافع، تشاركوا فيها، والضحايا هم الأبرياء.