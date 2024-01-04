كيف يزدهر العالم بواسطة التاريخ

يحتوي التاريخ على كمية ضخمة من المفاهيم والقصص التي من شأنها أن ترسم وتحدد الحكمة التي سنستقي منها الإرشاد والاستدلال في المستقبل.

حيث إن هذه الحكمة بزغت من أخطاء الماضي وعثرات الإنسان، فالبشرية على مدار التاريخ كلها كانت تدور في فلك واحد في صراعاتها ونزاعاتها.

كتب المؤرخون عن ملحمات عديدة دارت حول نفس القصص سواء من ناحية النيل المادي أو السياسي أو اختلاف التعاليم الدينية والروحانية أو من ناحية البحث عن معنى وجودي وأمل يستنير الإنسان به ويسعى إليه.

وكما قال الفيلسوف ديفيد هيوم: ((إن البشر متشابهون إلى حد كبير في جميع الأزمنة والأماكن، فالتاريخ لا يخبرنا بأي شيء جديد أو غريب في هذا الأمر بالذات))، ومن هنا تظهر أهمية تحليل أحداث الماضي ودراسة تاريخ العصور والحضارات، لأن الإنسان بطبيعته يبحث عن مكانه في التاريخ، وكيف وصل إلى هذا الحال، وما هي الإجابات على الألغاز والمسائل التي نعيشها في الحاضر وما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل؟ كل هذه الأسئلة يمكن أن نجد لها إجابات معينة في التاريخ تتزامن مع الحاضر إذا ما أمعنا في دراسته، وهو ما يدفعنا فطرياً إلى تعظيم الماضي والمستحدثات الأثرية المستكشفة حيث نندفع إلى زيارتها في رحلاتنا السياحية ونهم بالقراءة عنها.

ولكن ورغم هذا الفضول البديهي تجاه المناطق الأثرية إلا أنه لا يعدو كونه مجرد حماس مؤقت يختفي بمجرد انتهاء الرحلة، الحقيقة أننا لم ندرك مدى حيوية التاريخ في حياتنا ومدى تلامسه مع الواقع الحالي، وبسبب تغيب الوعي حول هذا الأمر ظهر الجدل القائم حول أهمية دراسة التاريخ، حيث يؤمن المتناظرون في هذا الجانب أنه مادة غير علمية في زمن التقنية والعلوم وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي.

فما نحتاج إلى دعمه هو الأبحاث العلمية والتكنولوجية، فالتاريخ لا يتقاطع مع الحاضر، ولا يخدم اهتماماتنا وتوجهاتنا الحالية، وتزداد الحجة عندما يؤمن البعض أن تعلم التاريخ المحلي غير مجد ولا يعود بالنفع على المتعلمين سواء كانوا طلبة مدارس أو مجرد هواة مهتمين فمن الأفضل أن يستثمروا هذا الجهد والرغبة في التعلم، في مجال واعد ومثمر ويعود عليهم بالنفع المادي والوظيفي.

وهذا النوع من التفكير ذكره الكاتب المسرحي والناقد والمؤلف الكبير جورج برنارد شو عندما قال: ((تعلمنا من التاريخ أن البشر لم يتعلموا أبداً من التاريخ)).