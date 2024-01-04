الحوار الأفريقي الخليجي.. رؤية استشرافية

تقول الحكمة الإغريقية القديمة ((نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نُرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر)).

وبما أننا في حوار فكري يؤمن بضرورة احترام الخط الفاصل بين فلسفة العلم وفلسفة الفكر فهو بالقطع سيكون مدركاً لأبعاد الجدال الفكري والسياسي الذي بات يحيط بالجزء الأكبر من القضايا الأمنية والاستراتيجية في القارة الأفريقية، وإن اعتراها النقص حيناً وضعف الموضوعية أحياناً أخرى، وقبل الإجابة عن السؤال الذي طرحتموه حول مستقبل الحوار الاستراتيجي الأفريقي الخليجي أرى أنه من الأهمية بمكان تفنيد أهم المعضلات التي أراها تقف حجر عثرة أمام التقارب ((الفكري)) الأفريقي الخليجي.

فالمعضلة الأولى تتلخص في عدم قدرة بعض النخب الأفريقية على التفريق بين الحضور الخليجي في القارة الأفريقية والتعاطي السياسي الخليجي للقضايا الأفريقية، والثانية معضلة الباحث والمفكر في دول الخليج العربي في ظل افتقار الذهن الخليجي لمعرفة الخط الفاصل بين الاثنين والتي انعكست وفقاً لوجهة نظر أفريقية على مستقبل البحث السياسي الخليجي في أفريقيا.

بتلك الكلمات الموجزة بدأت حديثي في ندوة ((مستقبل الحوار الأفريقي بين دول خليج غينيا وحلفائها))، واعترتني وأنا أشهد جلساتها ولادة فكرية جديدة عززت دون اجتهاد مني رؤيتي العلمية لمنطقة الساحل والصحراء ما كان لي أن أحظى بها وسط هذا الكم من الفوضى الإعلامية.

يرى المكون ((الفكري)) الأفريقي في عمومه بأن الدور السياسي الخليجي رغم أنه جديد في الساحة الأفريقية إلا أنه بات لاعباً إقليمياً في عدد من الملفات الأفريقية، وتتوافق رؤية هذا المكون مع رؤية النخب السياسية القريبة من دوائر صنع القرار الأفريقي، ويبقى الاختلاف بين المكونين في الآتي.

ففي الوقت الذي يرى فيه المكون الفكري بأن الدور الخليجي في أفريقيا مفتقر للتوصيف إلى حد ما، بسبب امتناع دول الخليج العربي عن التدخل في النزاع الإيفواري المالي رغم متانة العلاقات بين الجانبين، يرى المكون السياسي بأن الدور الخليجي محدد لأهدافه ومستجيب لما تقتضيه مصلحة الطرفين ((الأفريقي والخليجي)) حتى مع عدم وجود بعثات دبلوماسية خليجية في بعض الدول الأفريقية المعنية.

وهذا الاختلاف بين المكونين أدى إلى ظهور بعض التيارات الشعبية التي تعمل على إثارة التوجس والقلق من الحراك الخليجي مما انعكس سلباً على رؤية الأفريقي لذلك الحراك عززتها بعض المنصات الإعلامية الأفريقية المؤثرة في الرأي العام.

ولتطوير مستوى الطرح العلمي لكافة القضايا الاستراتيجية عملت بعض مراكز الفكر والأبحاث الأفريقية على ربط كافة برامجها بالجامعات الأكاديمية مما نتج عنه ظهور مجموعة من المفكرين الأفارقة يطلق عليهم ((المجددون)) وهم عبارة عن مجموعة من الأكاديميين تتلخص مهمتهم في إحياء دراسة القضايا السياسية والاستراتيجية السابقة التي لم تلاقِ حظها سابقاً بسبب الظروف الدولية والإقليمية.

ومحاولة ربطها بالواقع السياسي الجديد بعد تطوير منهج البحث العلمي التي خضعت له تلك القضايا والعمل على إبرازها بما تقتضيه المصالح العليا للدولة الوطنية، وأصبح هؤلاء المفكرون اليوم هم الأقرب لرسم المستقبل السياسي لأوطانهم مع انفتاح الأنظمة السياسية الأفريقية على كافة الحلفاء ونبذ استراتيجية الحليف الواحد، مما دفع أحد الأطراف الدولية إلى تشكيل شبكة أكاديمية تابعة لأحد أجهزة الاستخبارات تعمل على إحباط عمل ((المجددون))، وعرفت تلك الشبكة في الأوساط الأفريقية باسم ((شبكة مونيريال)) نسبة إلى ((تييري دي مونيريال)) مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

تعزيزاً لإنجاح الحوار الاستراتيجي الأفريقي الخليجي مستقبلاً يمكن العمل على الآتي:

- البدء بتدشين الرابطة الأفريقية الخليجية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على وضع أجندتها المستقبلية بما يدعم مستقبل الشراكة بين الطرفين.

- إطلاق المنتدى ((الأفرو- خليجي)) السنوي، ويتم من خلاله مناقشة القضايا ذات الطابع الفكري التي تسبب إهمالها من الطرفين إلى استمرار الخلط بين الحضور الخليجي في أفريقيا والتعاطي السياسي الخليجي للقضايا الأفريقية، فاستمرار ذلك الخلط سيفضي إلى إفراغ الحوار الاستراتيجي الأفريقي الخليجي من مضمونه وأهدافه وتطلعاته المستقبلية وبالتالي لابد من مواجهة ذلك.

- استنساخ تجربة ((المجددون)) في مراكز الفكر والأبحاث الخليجية ومحاولة الإطلاع على نجاح التجربة الأفريقية في ذلك، دعماً للبحث السياسي الخليجي في أفريقيا، وتبياناً للخط الفاصل بين الباحث والمفكر في ضوء توسع دائرة الإطلاع العلمي الأفريقي على الملفات الخليجية.