الإمارات.. عامان من التميّز في مجلس الأمن

حرصت دولة الإمارات منذ بزوغ فجر اتحادها على أن تكون واحة للتعايش والوئام، ومفتاحاً للخير والسلام، وعملت على بناء جسور الصداقات والعلاقات مع دول العالم لنشر الرخاء والازدهار، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، إيماناً منها بأن الإنسان للإنسان، وأن قيم الخير والعدل والسلام قيم مستحقة لجميع الشعوب.

ولذلك عملت على أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وفي شتى المواقف والظروف.

وقد حققت دولة الإمارات إنجازات حافلة في هذا المضمار على المستوى السياسي والدبلوماسي، بما لا يتسع المقال لذكره، حتى تكللت هذه الجهود بفوزها بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يناير 2022، بعد أن صوت لها 179 صوتاً.

مما عكس مكانتها المرموقة، وما تحظى به من ثقة من قبل المجتمع الدولي، ولم تكن ذلك هي المرة الأولى في تاريخها، فقد سبق لها أن فازت بعضوية مجلس الأمن عامي 1987 و1988، في مسيرة مزهرة، ومتواصلة من العمل الدؤوب.

وما إن فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس الأمن حتى عملت بكل تفانٍ ومثابرة على قيادة المجلس نحو آفاق جديدة لمدة عامين متواليين، بما يعزز نشر السلام والاستقرار في العالم، ويدعم حقوق الشعوب في أن تعيش بكرامة، آمنة على نفسها، لا يطالها عنف ولا إرهاب، ولا تئن بسبب حروب وصراعات، وتخفيف معاناة من يتعرضون لذلك.

وفي هذا الإطار كانت دولة الإمارات خير داعم للمحتاجين والمتضررين، ومن أبرز ذلك جهودها المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على تخفيف معاناتهم، وخاصة بسبب الحرب التي يتعرضون لها في غزة، وقد تنوعت جهود الإمارات في ذلك، ما بين تصويت على مشاريع قرار، قدمتها بعض الوفود لإيقاف إطلاق النار لأغراض إنسانية.

وما بين بيانات سلطت الضوء على معاناة أهل غزة، والتنديد بما يتعرضون له من قتل، وإيضاح الحقائق للمجتمع الدولي، والتنديد باستهداف الأطفال والنساء، وفي هذا الصدد بينت دولة الإمارات أن عدد الأطفال الفلسطينيين، الذين قتلوا في أسابيع فقط من القصف الإسرائيلي في غزة تجاوز العدد الإجمالي للأطفال، الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم في السنوات الأربع الماضية.

ونددت باستهداف المستشفيات ودور الرعاية، ودعت المجتمع الدولي إلى يقظة الضمير الأخلاقي تجاه ما يحدث، ودعت مراراً إلى وقف التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية، وإيقاف عنف المستوطنين المتطرفين ومحاسبة الجناة، ودعمت قرار مجلس الأمن رقم 2712 في نوفمبر.

والذي دعا إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال في غزة، وهو القرار الأول الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي منذ عام 2016، كما قادت جهوداً دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب في غزة، وتقدمت بمشروع قرار بهذا الشأن لمجلس الأمن، والذي لقي دعماً كبيراً، إلا أن الفيتو الأمريكي حال دون الموافقة عليه.

كما قادت جولة لأعضاء مجلس الأمن في معبر رفح، لإيقافهم بشكل مباشر على المعاناة الشديدة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، ولم تزل دولة الإمارات تبذل الجهود المضنية إلى أن اعتمد مجلس الأمن في ديسمبر الماضي مشروع قرار إماراتياً، بشأن توسيع دخول المساعدات إلى غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

وقد أكدت دولة الإمارات أنها ستستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية، لدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، كما تنص على ذلك القرارات الدولية، وقد لقيت جهود دولة الإمارات إشادة من دول كثيرة، بما في ذلك بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

كما وقفت دولة الإمارات بجانب الشعب السوداني الشقيق، ودعت إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان، والتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه في جدة في مايو 2023، كما رحبت بقرار مجلس الأمن الخاص برفع حظر توريد الأسلحة عن حكومة الصومال الاتحادية، الذي تم فرضه عام 1992.

وأكدت دعمها الثابت للصومال وشعبه الشقيق، كما أكدت دعمها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وبينت الأولوية القصوى لحقوق الشعب الليبي، والحفاظ على ثرواته، إلى غير ذلك من جهودها في مجلس الأمن خلال العامين.

إن هذه الجهود والمساعي تعكس دور دولة الإمارات الفاعل وعزمها اللامحدود لنشر الخير والسلام في المنطقة والعالم، ودعمها الثابت للأشقاء، ومساعدة الشعوب على فتح آفاق رحبة من التنمية والازدهار والاستقرار.