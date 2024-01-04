مقتل قيادي بفصيل مسلح في بغداد بضربة أمريكية

قتل شخصان، أحدهما قيادي في ميليشيات ((الحشد)) بقصف أمريكي في بغداد، وهو الأمر الذي اعتبرته الرئاسة العراقية، والجيش العراقي بمثابة ((اعتداء سافر وتعدٍ صارخ على سيادة العراق وأمنه)).

وقال مسؤول أمريكي لـ((رويترز))، أمس: إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي مسلح، تتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، مما أدى إلى مقتله وشخص آخر، وقال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الضربة استهدفت سيارة في بغداد. وقال إن الهجوم استهدف قيادياً في حركة النجباء دون أن يذكر اسمه.

من جهته، قال قيادي في حركة النجباء العراقية، إن قصفاً أمريكياً استهدف مشتاق السعيدي (أبو تقوى السعيدي)، معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد، ما أدى إلى مقتله وأحد مرافقيه.

ووصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله الهجوم بأنه ((اعتداء سافر وتعدٍ صارخ على سيادة العراق وأمنه)) و((عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية))، مندداً باستهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى وقوع ضحايا في الحادث، الذي قال إنه ((مرفوض جملة وتفصيلاً)).

وقال في بيان إن ((القوات المسلحة العراقية تحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية، تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية، وقوات التحالف الدولي)). وأضاف: ((إننا نعد هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً واعتداء على العراق، وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل، الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق)).

وأدانت الرئاسة العراقية الهجوم، ووصفته بأنه ((خرق وتجاوز)) لسيادة العراق وأمنه.

وأضافت، في بيان، إن الهجوم يُعد ((انتهاكاً صريحاً للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات، التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية)). وحذر البيان من استمرار التصعيد في المنطقة قائلة إن من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار، ودعا إلى ((تغليب لغة الحوار والتفاهم، وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات بين جميع الأطراف)).

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