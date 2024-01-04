5 قتلى في غارة إسرائيلية على لبنان

قتل خمسة لبنانيين جراء غارة جوية إسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان ليل الأربعاء.

وذكرت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) أمس أن ((عدد الشهداء في الغارة على الناقورة أول من أمس، ارتفع إلى خمسة))، مشيرة إلى أن ((المقاومة)) نعت أربعة من عناصرها قتلوا على طريق القدس.

ووفق الوكالة، ((نفذت الطائرات الحربية المعادية، صباح أمس، عدواناً جوياً، حيث أغارت على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس على مقربة من نقطة الجيش اللبناني ملقية صاروخين من نوع جو - أرض)).

وأشارت إلى أنه ((أعقب ذلك غارة مماثلة للطيران المعادي على محلة عقبة صلحا عند على أطراف مدينة بنت جبيل))، لافتة إلى أن ((مدفعية العدو قصفت أطراف بلدة حولا - وادي السلوقي)). ووفق الوكالة، ((استهدف العدو الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، الليلة قبل الماضية، محيط تلة حمامص، سهل مرجعيون، الوزاني، أطراف كفركلا والطيبة)).

من جهته، أعلن ((حزب الله)) استهداف تموضع لجنود إسرائيليين في شتولا بالأسلحة المناسبة، محققاً إصابات مباشرة‏، بحسب بيان للحزب.

في الأثناء، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية.

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